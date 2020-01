Joker - nie tylko Joaquin Phoenix. Bradley Cooper także pomógł w montażu filmu

Joker otrzymał łącznie jedenaście nominacji do Oscara, w tym także za montaż. Okazuje się, że w montażowni obecny był m.in. Bradley Cooper znany z filmów Narodziny gwiazdy, Kac Vegas, a także z roli głosowej w Strażnikach Galaktyki. Szef edytorów filmu, Jeff Grothem w jednym z wywiadów przyznał, że aktor był bardzo pomocny. Cooper jako jeden z producentów filmu był zaangażowany w proces tworzenia, ale Groth nie spodziewał się, że poświęci temu projektowi tyle czasu.

Szef montażystów pochwalił też bystre oko Coopera, wyjaśniając, w jaki sposób aktor pomógł przyczynić się do sukcesu Jokera.

Bradley Cooper zdecydowanie wpadał do nas wiele razy. Był producentem, więc często nas odwiedzał, oglądał cały film i z nami siedział. Często do niego dzwoniliśmy, kiedy nie mogliśmy się zdecydować co wybrać. Pytaliśmy go, czy przyjedzie i rzuci okiem. On ma zwyczajnie bardzo czujne oko. Oglądał sceny, a potem zwracał uwagę nawet na najmniejsze szczegóły. (...) Zdecydowanie był dla nas ogromną pomocą. Myślę, że ma definitywnie więcej doświadczenia w montażowni, niż ludziom się może wydawać.

Przy montowaniu filmu pomagał również Joaquin Phoenix, odtwórca tytułowej roli. To nie powinno jednak dziwić, bowiem aktor był zaangażowany bardzo mocno w powstawanie filmu. Groth przyznał, że nigdy wcześniej tyle czasu nie spędził w montażowni z żadnym z aktorów