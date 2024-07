Joker nie będzie księciem zbrodni w drugiej części filmu. Arthur Fleck to nie typ kryminalisty

fot. Warner Bros/Empire

Reklama

Joker w wykonaniu Joaquina Phoenixa to zupełnie inny typ złoczyńcy, niż w filmach Tima Burtona czy Christophera Nolana. Jest samotnikiem, niespełnionym komikiem, który choruje na nagłe napady śmiechu, które wzbudzają niechęć wśród innych ludzi. Nie ma w nim nic z klasycznego geniusza zbrodni, jakim był Joker w swoich innych, nie tylko filmowych wcieleniach. W Joker: Folie a deux to się nie zmieni i Arthur Fleck podczas pobytu w zakładzie Arkham nie zostanie księciem zbrodni.

Joker 2 - Arthur Fleck nie będzie geniuszem zbrodni

Reżyser filmu Todd Phillips w rozmowie z magazynem Empire, z którego pochodzi również nowe zdjęcie przedstawiające tytułowego bohatera, przyznał, że Joker jest w zasadzie ofiarą, przez utożsamienie wizerunku klauna ze zbrodniami:

Arthur najwyraźniej nie jest geniuszem zbrodni. Nigdy taki nie był. Ale stał się dla ludzi takim symbolem. Ten niechętny, nieświadomy symbol płaci teraz za zbrodnie z pierwszego filmu, ale jednocześnie znajduje jedyną rzecz, której kiedykolwiek pragnął, czyli miłość. Zawsze o to mu chodziło, mimo że był popychany i ciągnięty we wszystkich kierunkach. Próbowaliśmy więc stworzyć najczystszą wersję tego.

Następnie Phoenix wyznał, że Arthur od początku miał w sobie skłonność do muzyki, która napędza go do działania:

Ma w sobie muzykę. Arthur dorastał, słuchając, jak jego matka puszcza te piosenki w radiu. Nie jest piosenkarzem i nie powinien brzmieć jak profesjonalny piosenkarz. Powinien brzmieć jak ktoś, kto bierze prysznic i po prostu zaczyna śpiewać.

Aktor dodał, że Lady Gaga zachęcała go do własnych interpretacji utworów, które usłyszymy w filmie:

Gaga zawsze bardzo mnie zachęcała, mówiąc: „Rób to, co czujesz, tak jest w porządku”. Dla kogoś, kto nie jest wykonawcą, może to być… niewygodne, ale także bardzo ekscytujące.

Joker 2 - zdjęcie

Joker 2 - co wiemy o filmie?

O szczegółach samej fabuły niewiele wiadomo. Na pewno w centrum ma być miłość szaleńców z komiksów DC, czyli Jokera i Harley Quinn, którzy razem przebywają w zakładzie psychiatrycznym Arkham. Według reżysera Todda Phillipsa jest to film z elementami musicalu, ale sam nie chce go nazwać musicalem.

Joker: Folie a deux - premierę wyznaczono na 4 października 2024 roku w kinach.