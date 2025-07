Kiedy premiera 3. sezonu The Last of Us? Prezes HBO Max podaje termin

fot. Max

The Last of Us za 2. sezon zdobył 9 nominacji do nagrody Emmy. Statuetkę będą mieli szansę zdobyć Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kaitlyn Dever, Catherine O'Hara, Joe Pantoliano i Jeffrey Wright. Seria jest też nominowana w kategorii Najlepszy serial dramatyczny, scenografii i doboru obsady.

2. sezon serialu wzbudził duże kontrowersje ze względu na szokujące twisty fabularne oraz cliffhanger w finałowym odcinku. Mimo to twórcy wiernie zaadaptowali wydarzenia z gry i podobnie, jak tam, w 3. sezonie historia przedstawi perspektywę Abby (Kaitlyn Dever). Ale kiedy zobaczymy tę kontynuację?

3. sezon The Last of Us w 2027 roku

W rozmowie z Variety, Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO i Max, potwierdził, że na 3. sezon The Last of Us będziemy musieli poczekać 2 lata.

Serial jest zdecydowanie planowany na 2027 rok. Craig wciąż zastanawia się, czy będą to dwa sezony, czy jeden długi. Jeszcze nie podjęto decyzji, a ja posłucham Craiga w tej kwestii.

Craig Mazin to twórca, współscenarzysta i producent serialu. Przypomnijmy, że blisko współpracował nad nim z Neilem Druckmannem, czyli twórcą, reżyserem kreatywnym i scenarzystą gry. Po zakończeniu 2. sezonu Druckmann postanowił wycofać się z prac nad aktorską adaptacją, aby skupić się na rozwijaniu projektów dla Naughty Dog.

