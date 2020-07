Joker - oscarowy film był produkcją z największą liczbą skarg w 2019 roku w Wielkiej Brytanii

fot. materiały prasowe

Joker to produkcja o genezie tytułowego antagonisty uniwersum DC, która odniosła ogromny sukces artystyczny i kasowy. W Wielkiej Brytanii produkcja otrzymała kategorię wiekową 15, czyli mogły ją obejrzeć osoby od 15. roku życia. Jednak British Board of Film Classification ujawniło, że film był produkcją, na którą najbardziej narzekali w widzowie w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej w 2019 roku. Kilku z nich stwierdziło, że film powinien mieć kategorię wiekową 18 (dla widzów od 18. roku życia). Pojawiły się również skargi na to, że produkcja powinna być zakazana w kraju ze względu na pewne krwawe sceny.

fot. materiały prasowe

Dla przypomnienia produkcja opowiada o losach Arthura Flecka. To komik z pewnymi problemami psychicznymi. W produkcji obserwujemy jak powoli, pod naporem swojej interakcji ze społeczeństwem popada w obłęd. To doprowadza do przeobrażenia się komika w tytułowe nemezis Batmana.