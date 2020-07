Legion Samobójców - David Ayer nakręcił alternatywne zakończenie z Jokerem

fot. materiały prasowe

Powszechnie wiadomo, że Legion samobójców odbiega znacząco od tego, co ostatecznie chciał zaprezentować reżyser, David Ayer. W związku z oficjalną zapowiedzią rozszerzonej wersji Ligi Sprawiedliwości pt. Snyder Cut, fani rozpoczęli w sieci akcję #ReleaseTheAyerCut. Sam reżyser zaczął aktywniej prowadzić swoje wpisy na Twitterze, pokazując fanom elementy usunięte z filmu.

Jeden z fanów opublikował zdjęcie strony ze scenariusza i zapytał reżysera w mediach społecznościowych, czy wspomniane zakończenie zostało faktycznie nakręcone. Ayer odpowiedział: „Tak, zrobiłem. Nakręciłem i zmontowałem. Oczywiście nie pozwolono ci go zobaczyć, przyjacielu”.

https://twitter.com/DavidAyerMovies/status/1285196927127126018

W sieci nie brakuje fanów, którzy jeszcze mocniej zaczęli namawiać do akcji #ReleaseTheAyerCut. W alternatywnym zakończeniu Joker miał mieć znacznie większą rolę i miał pojawić się w momencie, gdy tytułowi bohaterowie walczą z Enchantress. Próbuje szantażem zmusić ekipę, aby pozwolili złoczyńcy wykonywać swoje zadanie. Mamy też moment, w którym Harley Quinn postanawia być lojalna wobec swoich nowych kompanów. Niezależnie od tego, czy taka scena byłaby o wiele lepsza od tego, co zobaczyliśmy w filmie, to z pewnością oznaczałaby większą liczbę ekranowego czasu Jareda Leto.