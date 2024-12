Efekt morza zostanie zekranizowany! Prace nad serialem właśnie się zaczęły

fot. youtube.com/Neighbours Nerd / fot. IMDb.com

Powieść Katarzyny Bondy, Efekt Morza doczeka się własnego serialu! Produkcją zajmuje się Watchout Studio, a producentami zostali Izabela Kiszka-Hoflik oraz Krzysztof Terej. Na razie nie potwierdzono szczegółów dotyczących obsady, zdjęć, dystrybucji ani daty premiery.

Sama autorka książki skomentowała to następująco:

To niezwykle ekscytujące, że Watchout Studio, które od lat realizuje produkcje na najwyższym poziomie, podjęło się ekranizacji Efektu morza. Jestem przekonana, że widzowie będą z zapartym tchem śledzić historię Huberta Meyera i zagadek, które odkrywa.

Efekt morza – fabuła

Oto opis książki prezentowany przez wydawcę: Tajemnicze zniknięcie dziewiętnastolatki wstrząsnęło całym krajem. Mimo intensywnych działań prowadzonych przez policję, detektywów, jasnowidzów i rodzinę – dziewczyny nie udało się odnaleźć. Kilkanaście lat później w tym samym nadmorskim miasteczku znaleziono zwłoki. Sprawa wygląda na beznadziejną – denat ma zmasakrowaną twarz i nie wiadomo, czy to samobójstwo, wypadek, czy może inscenizacja. Wśród lokalnej społeczności nie milkną głosy, że mężczyzna mógł wiedzieć, co się stało z zaginioną Martą Berg. Do śledztwa zostaje zaangażowany Hubert Meyer. Czy profiler przerwie panującą zmowę milczenia? Kto z otoczenia Marty wie więcej, niż chce przyznać? Kim jest denat i czy za swoją wiedzę zapłacił życiem? Kiedy większość kłamie, a reszta milczy, Hubert Meyer musi znaleźć jednego, któremu najmniej się to opłaca...