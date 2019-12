Joker - ujawniony w sieci scenariusz zdradza los postaci Zazie Beetz w filmie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Joker to tegoroczny, uznany przez widzów i krytyków film o genezie ikonicznego nemezis Batmana. Jak informowaliśmy kilka dni temu scenariusz produkcji w reżyserii Todda Phillipsa trafił do sieci. Dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć jaki los spotkał w filmie postać Sophie, platonicznej miłości głównego bohatera projektu, granej przez Zazie Beetz. Otóż w skrypcie możemy znaleźć scenę, w której Arthur zapisuje w mieszkaniu notatkę, w której prosi Sophie, aby obejrzała program Murraya Franklina, w którym Fleck ma wystąpić. Następnie widzimy ujęcie na korytarzu, gdy przyszły Joker zostawia kartkę pod drzwiami mieszkania Sophie wraz z przedmiotem, który jednak zasłania swoim ciałem i widzowie go nie widzą. Gdy odchodzi w końcu możemy ujrzeć, że tą rzeczą jest magiczna różdżka Arthura z kwiatami.

Kolejną sceną w skrypcie jest ta w mieszkaniu Sophie, w której kobieta ogląda program z udziałem Flecka. Nagle skacze przerażona, gdy Arthur na wizji zabija Murraya. Jej krzyk budzi jej córkę, która zaczyna płakać.