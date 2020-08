Joker wydał wyrok śmierci na Harley Quinn. Jak Batman uciekł armie zombie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W komiksach DC trwa obecnie wydarzenie The Joker War, to samo, w którym tytułowy złoczyńca przejął cały majątek Bruce'a Wayne'a i opanował Gotham City. Teraz dowiadujemy się, że Książę Zbrodni wydał wyrok śmierci na swoją niegdysiejszą miłość, Harley Quinn. Oprawczynią ma być nowa pomocnica antagonisty, Punchline.

Obie żeńskie postacie zetknęły się już wcześniej - Harley po powrocie z Nowego Jorku chciała zabić Jokera, jednak na jej drodze stanęła właśnie Punchline, która podcięła rywalce gardło i pozwoliła jej wykrwawić się na śmierć. Ta ostatnia uszła ostatecznie z życiem (na jej gardle można dostrzec solidną bliznę), by później rozpocząć współpracę z Mrocznym Rycerzem.

W zeszycie Batman #97 Quinn odnajduje wyczerpanego i wciąż odurzonego toksynami Zamaskowanego Krzyżowca; z miejsca decyduje się zabrać go do Edenu, specjalnej lokacji stworzonej przez Poison Ivy w podziemiach Gotham - tutaj heros miałby dojść do siebie. W międzyczasie Joker i Punchline zastanawiają się nad kolejnym posunięciem; Książę Zbrodni w rozmowie z pomocnicą wydaje wyrok śmierci zarówno na Batmana, jak i na Harley.

W tym miejscu warto też przypomnieć, że Mroczny Rycerz został otruty właśnie przez Punchline - kulminacja odurzenia nadeszła w czasie wizyty w kinie Monarch, przed którym kiedyś zabito jego rodziców. Joker do boju z herosem posłał całą, kontrolowaną za pomocą specjalnego urządzenia armię zombie, w skład której wchodzili choćby zmarli Wayne'owie i inne postacie, do których śmierci dopuścił Batman. Bohater zdołał powalić śmiercionośną hordę za pomocą impulsu elektromagnetycznego, by następnie resztkami sił opuścić kino.