fot. Marvel Studios/Sony Pictures

Jon Watts jest aktualnie kojarzony głównie z trylogią Spider-Mana z Tomem Hollandem. Ta jest raczej powszechnie uwielbiana wśród fanów. Reżyser miał początkowo wrócić do reżyserii i stworzyć 4. część tej historii. Zobowiązał się również do wprowadzenia do MCU Fantastycznej czwórki. Żaden z tych planów jednak nie wypalił. Na stołku reżysera Fantastycznej czwórki siedzi aktualnie Matt Shakman, a twórca kolejnego filmu o Pajączku nie został wybrany. Jon Watts z kolei zajął się serialem Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków, a także filmem Samotne wilki z Bradem Pittem i Georgem Clooneyem, o którego pierwszych recenzjach pisaliśmy tutaj.

Dlaczego reżyser zrezygnował z projektów w ramach MCU?

To był tak specyficzny moment w czasie, a reakcja na ten film była nieprawdopodobna. Doszedłem do wniosku, że już nigdy tak nie będzie.

Dlaczego Jon Watts nie wrócił do MCU?

Mógł nieumyślnie wskazać jeszcze jeden, dodatkowy powód:

Czasem robisz film akcji, a cała fajna zabawa spada w ręce reżysera drugiej ekipy. Przy filmach Marvela musisz tak dzielić obowiązki, bo jest dużo do zrobienia. Bardzo rzadko masz okazję zrobić wszystko, tak jak Christopher Nolan. Przy Samotnych wilkach zależało mi, żebym to ja nakręcił każdą scenę.