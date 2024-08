Spider-Man 4 z potencjalnym terminem premiery. Fani niezadowoleni z nowego pomysłu na fabułę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

O planach na Spider-Mana 4 słyszmy już od dłuższego czasu. Marvel Studios i Sony Pictures obecnie pracują nad scenariuszem do filmu, a kilka miesięcy temu pojawiły się nawet przecieki, że studia nie są zgodne co do wspólnej wizji na fabułę. Gdy Marvel chciał spokojniejszą, bardziej kameralną historię, która rozgrywałaby się w Nowym Jorku i dotyczyły walki Petera Parkera z Kingpinem, tak Sony miało naciskać na kolejną przygodę w multiwersum. Najnowsza plotka sugeruje, że to wizja japońskiej korporacji wyszła z tej walki zwycięsko.

Spider-Man 4 - termin premiery i kolejna historia w multiwersum

Scoopera Daniel Richtman poinformował, że czwarta część przygód Spider-Mana z Tomem Hollandem będzie prawdopodobnie kolejnym filmem z multiwersum w głównej roli. Nieznane są szczegóły fabularne, ale możemy oczekiwać, że produkcja będzie podobna do Spider-Man: Bez drogi do domu z 2021 roku i Peter Parker ponownie spotka swoje alternatywne wersje, czy warianty popularnych złoczyńców. Fani nie przyjęli tej informacji z entuzjazmem i w mediach społecznościowych nie brakuje opinii, że tym razem film o Pajączku może się nie udać.

Z tego powodu Sony i Marvel planują wypuścić film do kin w lipcu 2026 roku. Ten termin ma szczególne znaczenie w kontekście fabuły, gdyż jego akcja ma rozgrywać się między Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars. Pierwsza z produkcji zadebiutuje w kinach 1 maja 2026 roku, zaś druga 7 maja 2027 roku.

Zdjęcia do Spider-Mana 4 mają rozpocząć się w przyszłym roku. Dokładna data nie jest znana, ale możemy przewidywać, że aktorzy wejdą na plan jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku.

