Szokujące zdjęcie Stwora z planu filmu Fantastyczna Czwórka. To nie będzie efekt komputerowy?

Jako że zdjęcia do filmu Fantastyczna Czwórka przeniosły się do prawdziwych lokacji poza zamkniętym studiem, do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z planu, przedstawiające Bena Grimma, znanego również jako Stwór. Dotychczas wszyscy spekulowali, że w filmie MCU postać ta zostanie stworzona za pomocą efektów komputerowych, ponieważ wydawało się to oczywiste. Jednakże zdjęcie z planu pokazuje, że postać została zrealizowana praktycznie, co prawdopodobnie oznacza, że będzie to charakteryzacja. Na fotografii widzimy, jak charakteryzacja jest nakładana na głowę i twarz aktora. Większość osób w mediach społecznościowych, w tym dziennikarzy popkulturowych z największych portali, entuzjastycznie przyjęła informację, że aktor będzie występować w charakteryzacji. Nikt nie kryje zaskoczenia, ponieważ wszyscy zakładali, że postać zostanie zrealizowana przy użyciu CGI.

Z kolei znany scooper (osoba ujawniająca przecieki) Daniel Richtman, którego doniesienia często się sprawdzają, twierdzi, że na zdjęciu widzimy dublera, który ma być odpowiednikiem Stwora na planie. Podczas postprodukcji ma on zostać zastąpiony efektami komputerowymi. Na razie nikt inny nie odniósł się do tego, co dokładnie widzimy na zdjęciu. Większość odbiorców pozytywnie przyjęła możliwość stworzenia postaci w sposób praktyczny. Na ten moment Richtman jest jedyną osobą, która twierdzi, że Stwór w filmie ostatecznie zostanie zrealizowany za pomocą CGI.

Fantastyczna Czwórka - zdjęcie z planu

Przypomnijmy, że Stwór został stworzony za pomocą charakteryzacji w filmach Fantastyczna Czwórka z 1994 roku oraz Fantastyczna czwórka z 2005 roku. W Fantastyczne Czwórce z 2015 roku był to efekt komputerowy.

Fantastyczna Czwórka - obsada i data premiery

Reżyserem Fantastycznej Czwórki jest Matt Shakman, który wcześniej pracował nad WandaVision, Grą o Tron, The Boys, czy Sukcesją. W obsadzie znaleźli się Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner, Ralph Ineson, John Malkovich, Paul Walter Hauser oraz Natasha Lyonne.

Fantastyczna Czwórka – premierę w kinach zaplanowano na 25 lipca 2025 roku.