George Clooney prostuje doniesienia o wysokiej gaży za Samotne wilki. Są pierwsze recenzje

fot. Apple

Reklama

Samotne wilki to nowa produkcja od Jona Wattsa, reżysera m.in. filmów ze Spider-Manem Toma Hollanda w Kinowym Uniwersum Marvela. W swoim nowym filmie nie kierował jednak młodymi talentami z Hollywood, a współpracował z istnymi weteranami tej branży, czyli Georgem Clooneyem oraz Bradem Pittem.

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje produkcji. Na podstawie 11 z nich w serwisie Rotten Tomatoes widnieje 73% pozytywnych opinii ze średnią oceną 5.9/10. Krytycy cieszą się z powrotu Clooneya i Pitta do gry w jednym filmie na wielkim ekranie. Jedni chwalą Jona Wattsa, ale obrywa mu się od innych za przeniesienie stylu MCU do swojej oryginalnej produkcji. Chociaż pozytywne recenzje mówią o Samotnych wilkach stosunkowo ciepło i nazywają go kompetentnym filmem akcji, to nie ma w nich wielkiego zachwytu. Sporo recenzentów uważa, że produkcji wyszłoby na dobre gdyby Pitt i Clooney po prostu improwizowali i zdali się na swój własny timing komediowy. Jeden z nich twierdzi, że zamiast błysku Ocean's Eleven: Ryzykowna gra jest tu wydanie George'a Clooneya z różnych przesadzonych reklam, w których wziął udział.

George Clooney prostuje doniesienia o wysokiej gaży za Samotne wilki

Skoro mowa o przesadzie, to w sieci krążyły informacje o tym, że dwie gwiazdy produkcji miały zarobić na głowę ponad 35 mln dolarów za udział w filmie Jona Wattsa. To kwota duża, ale nie szokująca. Robert Downey Jr. za powrót do MCU w roli Doktora Dooma ma dostać jeszcze więcej. Okazuje się jednak, że nie jest to prawda. Doniesienia The New York Times sprostował George Clooney w trakcie Venice Film Festival, gdzie Wolfs otrzymało ponad pięciominutowe owacje na stojąco:

Cokolwiek było źródłem autorki tego artykułu, to zarobiliśmy miliony, miliony i jeszcze raz miliony mniej od tego, co podano. I mówię o tym tylko dlatego, że jest to złe dla branży jeśli ludziom się wydaje, że to aktorski standard za takie role. Uważam to za okropne. Robienie filmów będzie niemożliwe. Aby nasza branża przetrwała, musi się zmienić. Dla aktorów ta podróż zaczyna się już teraz.

To odnosi się do słów Clooneya z przeszłości, który podkreślał, że aktorom nie jest teraz łatwo i wielu z nich straciło możliwość zarabiania na życie. Ten wątek podkreśliły zeszłoroczne strajki aktorów i scenarzystów, gdzie poruszono m.in. temat niskich płac dla jednych i drugich.

Samotne wilki

Samotne wilki - fabuła, obsada, data premiery

Historia opowiada o dwóch profesjonalistach, którzy zostają zatrudnieni do tej samej pracy. Panowie za sobą nie przepadają, ale muszą zaczął współpracować, aby wykonać zdanie.

Reżyserem filmu jest Jon Watts, twórca trylogii Spider-Man z Tomem Holandem. Oprócz Clooneya i Pitta w filmie zagrali Amy Ryan, Austin Abrams i Poorna Jagannathan.

Wolfs – premiera została wyznaczona na 20 września 2024 roku.