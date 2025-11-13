Jon Watts o "przekazaniu pałeczki" reżyserowi nowego Spider-Mana. Czy wróci do kina superbohaterskiego?

fot. Marvel

Jon Watts wyreżyserował udaną trylogię o Spider-Manie, w której w głównej roli wystąpił Tom Holland. Twórca miał powrócić za kamerę rebootu Fantastycznej Czwórki, ale z powodu wypalania filmowiec postanowił się wycofać z projektu, który przejął Matt Shakman.

Jon Watts o swojej przyszłości

Za nowy film o Spider-Manie odpowiada Destin Daniel Cretton, czyli reżyser Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni. W wywiadzie z Variety Jon Watts został zapytany, czy rozmawiał z tym twórcą o filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień.

Rozmawialiśmy trochę na samym początku, ale jestem bardzo blisko tej franczyzy, więc musiałem się wycofać i pozwolić każdemu robić swoje. To będzie dla mnie naprawdę dziwne, kiedy obejrzę ten film po raz pierwszy. To będzie interesujące uczucie. To jak przekazanie pałeczki i jestem ciekaw, dokąd to zaprowadzi.

Ponadto reżyser został zapytany, czy chciałby wrócić do kręcenia filmów superbohaterskich. Stwierdził, że jest otwarty na wszystko i nie ogranicza się w żaden sposób.

Najbardziej pociągają mnie oryginalne pomysły. To dla mnie jak Gwiazda Polarna - wielkie, oryginalne pomysły. Ale jest już tak wiele wspaniałych rzeczy, że myślę, że można znaleźć sposób, by uczynić je swoimi i wyjątkowymi.

Następnie serwis zapytał się Wattsa, czy gdyby mógł powrócić do jakiejś franczyzy, postaci lub wątku z MCU lub Gwiezdnych Wojen, to wokół kogo chciałby zbudować historię.

Tak, ale wolałbym nie mówić. Wiem, jak to jest, gdy jako producent dostajesz mnóstwo e-maili z pytaniami: "Widziałeś, co Jon Watts powiedział o tym, jak chce to zrobić?". I tak są wystarczająco zajęci.

Dodał, że jego przyjaciel Jake Schreier pracuje nad X-Menami, co jest naprawdę ekscytujące. Uwielbiał X-Menów, kiedy dorastał, ale przyznał, że jednak dobrze jest znowu być fanem stojącym z boku.

Watts zajmował się ostatnio serialem Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków, który nie dostał 2. sezonu od Disney+. Reżyser przyznał, że kocha tę franczyzę i chciałby jeszcze coś nakręcić w tym uniwersum. Uważa, że stworzyli coś, co pozwoli na kontynuację historii na wiele interesujących sposobów.