placeholder
Reklama
placeholder

Jon Watts o "przekazaniu pałeczki" reżyserowi nowego Spider-Mana. Czy wróci do kina superbohaterskiego?

Jon Watts przyznał, że będzie się czuć dziwnie, gdy obejrzy w kinie film Spider-Man: Całkiem nowy dzień.​ Czy reżyser zdradził, czym zajmie się w najbliższej przyszłości?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Spider-Man 
gwiezdne wojny kino superbohaterskie
Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków fot. Marvel
Reklama

Jon Watts wyreżyserował udaną trylogię o Spider-Manie, w której w głównej roli wystąpił Tom Holland. Twórca miał powrócić za kamerę rebootu Fantastycznej Czwórki, ale z powodu wypalania filmowiec postanowił się wycofać z projektu, który przejął Matt Shakman.

Czytaj więcej: Gwiazda Batmana i bracia Russo łączą siły. Stworzą adaptację komiksu

Jon Watts o swojej przyszłości

Za nowy film o Spider-Manie odpowiada Destin Daniel Cretton, czyli reżyser Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni. W wywiadzie z Variety Jon Watts został zapytany, czy rozmawiał z tym twórcą o filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień.

Rozmawialiśmy trochę na samym początku, ale jestem bardzo blisko tej franczyzy, więc musiałem się wycofać i pozwolić każdemu robić swoje. To będzie dla mnie naprawdę dziwne, kiedy obejrzę ten film po raz pierwszy. To będzie interesujące uczucie. To jak przekazanie pałeczki i jestem ciekaw, dokąd to zaprowadzi.

fot. Marvel Studios

Ponadto reżyser został zapytany, czy  chciałby wrócić do kręcenia filmów superbohaterskich. Stwierdził, że jest otwarty na wszystko i nie ogranicza się w żaden sposób. 

Najbardziej pociągają mnie oryginalne pomysły. To dla mnie jak Gwiazda Polarna - wielkie, oryginalne pomysły. Ale jest już tak wiele wspaniałych rzeczy, że myślę, że można znaleźć sposób, by uczynić je swoimi i wyjątkowymi.

Następnie serwis zapytał się Wattsa, czy gdyby mógł powrócić do jakiejś franczyzy, postaci lub wątku z MCU lub Gwiezdnych Wojen, to wokół kogo chciałby zbudować historię. 

Tak, ale wolałbym nie mówić. Wiem, jak to jest, gdy jako producent dostajesz mnóstwo e-maili z pytaniami: "Widziałeś, co Jon Watts powiedział o tym, jak chce to zrobić?". I tak są wystarczająco zajęci. 

Dodał, że jego przyjaciel Jake Schreier pracuje nad X-Menami, co jest naprawdę ekscytujące. Uwielbiał X-Menów, kiedy dorastał, ale przyznał, że jednak dobrze jest znowu być fanem stojącym z boku.

Watts zajmował się ostatnio serialem Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków, który nie dostał 2. sezonu od Disney+. Reżyser przyznał, że kocha tę franczyzę i chciałby jeszcze coś nakręcić w tym uniwersum. Uważa, że stworzyli coś, co pozwoli na kontynuację historii na wiele interesujących sposobów.

Fot. Materiały prasowe

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Spider-Man 
gwiezdne wojny kino superbohaterskie
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Avengers: Doomsday
-

Wiemy, kiedy początek zdjęć do Avengers: Secret Wars! Dokrętki do Doomsday już niedługo

2 Horizon Steel Frontiers
-

Seria Horizon z nową odsłoną! Horizon Steel Frontiers to MMORPG, w które... nie zagracie na PlayStation

3 Nie możemy zapomnieć o charakteryzacji Colina Farrella w „Pingwinie”. Mike Marino, nakładając makijaż, starał się przemycić różne elementy przywodzące na myśl Pingwina, na przykład nos w kształcie ptasiego dzioba czy krzaczaste brwi. Ponoć na końcu jego makijaż ważył ponad dwa kilogramy. Na szczęście sam proces aplikacji udało się skrócić z trzech godzin do półtorej.
-

Gwiazda Batmana i bracia Russo łączą siły. Stworzą adaptację komiksu

4 Resident Evil 2 Remake
-

Wideo z planu filmu Resident Evil. Zombie atakują!

5 19. Morgan Freeman
-

Morgan Freeman o "aktorce" AI: "Nikt jej nie lubi". Ściga złodziei swojego głosu

6 Czarnoksiężnik z Archipelagu. Powieść graficzna
-

Początek Ziemiomorza jako powieść graficzna. Klasyk fantasy w nowej formie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e07

Chicago Fire

s27e08

Miasteczko South Park

s28e03

Miasteczko South Park

s11e07

Chicago Med

s13e07

Chicago PD

s49e08

Ryzykanci

s2025e220

Moda na sukces

s42e278

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Julia Kamińska
Julia Kamińska

ur. 1987, kończy 38 lat

Gerard Butler
Gerard Butler

ur. 1969, kończy 56 lat

Devon Bostick
Devon Bostick

ur. 1991, kończy 34 lat

Joe Mantegna
Joe Mantegna

ur. 1947, kończy 78 lat

Steve Zahn
Steve Zahn

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV