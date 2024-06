Nowy Jurassic World jest już kręcony. Co wiemy o fabule?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Czytamy, że nowy Jurassic World, który według plotek miałby nosić tytuł Jurassic City, jest już kręcony. Zdjęcia ruszyły w Tajlandii, w której ekipa spędzi miesiąc. Według Variety prace będą też prowadzone w lokacjach w Wielkiej Brytanii oraz na Malcie.

Nowy Jurassic World - co wiemy?

Według najnowszego dość powierzchownego opisu wiemy, że historia ma rozgrywać się na jakieś wyspie. Prawdopodobnie jednej z tych znanych z poprzednich części, bo nie wszystkie odwiedziliśmy. Fabuła skupia się na trzech osobach dorosłych i trzech nastolatkach, więc w zgodnie z tradycją serii młodsi bohaterowie będą obecni.

Z oficjalnych doniesień wiemy, że ma być to kompletnie świeże otwarcie dla serii, która ma rozpocząć nową erę jurajską. Nie wiadomo, co to dokładnie oznacza. Szczegółów nie ujawniono.

Scarlett Johansson gra główną bohaterkę. W obsadzie są także Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Mahershala Ali, Rupert Friend, Luna Blaise oraz David Iacono. Za kamerą stoi Gareth Edwards, znany z filmów Łotr 1 oraz Twórca. Nie powróci nikt z obsady poprzednich części.

Nowy Jurassic World - premiera w kinach w 2025 roku.