Jonathan Kent ukrywa się pod blond peruką. Syn Supermana pragnie normalności?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jonathan Kent to syn Supermana, który pod nieobecność ojca musi chronić Ziemię. Jednak nadal chce wieść normalne życie, więc z pomocą przychodzi mu sekretna tożsamość. Zapowiedź drugiego numeru Superman: Son of Kal-El pokazała nam młodego superbohatera, który założył blondwłosą perukę i okulary przeciwsłoneczne, by ukryć kim jest. W takim przebraniu żegna się ze swoją matką, Lois Lane, by pojechać samochodem na pierwszy dzień w szkole, ponieważ niestety - normalni nastolatkowie nie latają. Całkiem nieźle idzie mu zapoznanie się z kampusem, jak i zapisanie do klubu, gdy następny mroczny zwrot akcji.

Superman: Son of Kal-El #2

Jonathan Kent potrzebuje sekretnej tożsamości, ponieważ wszyscy wiedzą, kim jest. Jego ojciec zdradził światu, że pod kostiumem Supermana kryje się Clark Kent, więc teraz chłopak musi w ten sposób starać się o normalne życie. Twórca Superman: Son of Kal-El, Tom Taylor, zdradził też, że w numerze drugim pojawi się niezwykle ważna postać w życiu superbohatera, a także że Jonathan Kent pokaże się w swoim nowym kostiumie. W przebraniu normalnego nastolatka nazywa się Finn Connors.

Superman: Son of Kal-El #3

Tom Taylor na swoim Twitterze podzielił się też małą zapowiedzią do numeru trzeciego, którą można zobaczyć powyżej.