Fot. DC COMICS

Superman stracił swoje moce, a Ziemia potrzebuje nowego superbohatera! Dlatego zastąpi go Jonathan Kent, który w Superman: Son of Kal-El włoży uproszczoną wersję kultowego kostiumu swojego ojca, by walczyć w imię sprawiedliwości. Główną różnicą w jego stroju jest fakt, że czerwień z peleryny widać na całych ramionach chłopaka, a w nią wtopione jest sławne S na żółtym tle. Jego technologia ukrywa się za to w złotym pasie. Jak wam podoba się nowy kostium Jonathana Kenta?

Superman: Son of Kal-El

Jonathan Kent będzie musiał nauczyć się odpowiedzialności, jak mówi Sean Lewis, autor głównych historii w Future State: Superman of Metropolis. Zwykle oznacza to dokonywanie słusznych decyzji, ale w tym wypadku chodzi też o ryzykowanie, by popełnić błędy. Philip Kennedy Johnson zdradził też coś, co nie prezentuje się zbyt kolorowo dla Supermana. Otóż superbohater jest symbolem nadziei, prawdy i sprawiedliwości na całym świecie, a zło czai się wszędzie. Superman zdaje sobie sprawę z zagrożenia, które nie grozi tylko Ziemi, a gdy próbuje się go pozbyć, znika na całe lata i dopiero po ich upływie dowiadujemy się, co się z nim stało. I nie jest to nic przyjemnego.