Superman '78 - Człowiek ze Stali więźniem. Butelka zmieni jego życie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. DC COMICS

Superman '78 #3 pokaże nam, jak tytułowy bohater próbuje uratować Metropolis, poświęcając w tym celu samego siebie. Będzie zmuszony poddać się Brainiacowi, który grozi spaleniem całego miasta, jeśli ten nie spełni jego żądań. Clark Kent uda się więc na jego statek jako więzień, odkrywając coś, co zmieni jego losy na zawsze. Będzie to starcie, które reżyser Richard Donner planował przeprowadzić w Supermanie III zanim opuścił produkcję. Po latach fanowskich spekulacji, jak mogłoby wyglądać, komiks da nam odpowiedzi.

Superman żegna się z Lois Lane.

Gdy Superman przybywa na statek złoczyńcy, znajduje coś szokującego. Zabutelkowane miasto Kandor. I choć Brainiac jest znany ze swojej kolekcji zabutelkowanych miast, to po raz pierwszy możemy obserwować, jak Superman Reeve'a je odkrywa, co nie zdarzyło się w filmach. Według DC może to odmienić całą jego przyszłość. W końcu okazuje się, że istnieje ocalałe kryptońskie miasto.

Lois Lane dostaje za to tajemniczą wiadomość, która może jej pomóc w uratowaniu Supermana. Sam jest w końcu zbyt rozproszony niezwykłym znaleziskiem, by skupić się na opuszczeniu statku.