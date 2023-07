Jonathan Majors przesadził z aktorstwem metodycznym? Byli współpracownicy o jego agresywnym zachowaniu

Materiały prasowe

Przypomnijmy, że Jonathan Majors w marcu został aresztowany za rzekomą napaść na kobietę, która potem okazała się być jego partnerką. Sprawa trafiła pod sąd, a ostatnie tygodnie to też kolejne doniesienia z anonimowych źródeł, które wspominały nieprzyjemną współpracę z aktorem.

Teraz portal Rolling Stone opublikował obszerny raport wskazujący m.in., że jego dawni współpracownicy potępili jego "metodyczną grę aktorską" na planie filmu Magazine Dreams. Zarzucili mu, że stał się agresywny, łatwo było go rozdrażnić i tłumaczył to zachowanie właśnie podejściem w przygotowaniu się dobrze do roli.

Słyszałem o różnych aktorach metodycznych i ich zachowaniu, ale żaden z nich nie jest agresywny ani niegrzeczny wobec swojej ekipy - powiedział Rolling Stone anonimowy członek produkcji Magazine Dreams.

Inny były współpracownik Majorsa z pracy nad tym projektem powiedział dodatkowo, że "nie terroryzujesz innych swoją osobą". W oświadczeniu dla Rolling Stone, adwokat Majorsa, Dustin A. Pusch, zaprzeczył zarzutom.

"Zarzuty, że pan Majors fizycznie zastraszał kogokolwiek na jakimkolwiek planie filmowym, są wręcz fałszywe" - napisał Pusch w oświadczeniu. "Każdy, kto pracował z panem Majorsem, wie, że stosuje on aktorstwo metodyczne i chociaż czasami może to być błędnie zinterpretowane jako zachowanie chamskie, ci którzy znają pana Majorsa i pracują w branży, potwierdzają jego oddanie swojej pracy, a także jego życzliwość.

To jednak nie wszystko, co opublikowano na łamach Rolling Stone. Na krótko przed kolejną rozprawą Majorsa w sierpniu, portal powołując się na anonimowe źródła pisze, że Majors znęcał się nad dwiema kobietami, z którymi się spotykał. Bywał agresywny podczas studiów w David Geffen School of Drama na Uniwersytecie Yale i miewał wybuchy złości na planie filmowym.

Materiały prasowe

Członek ekipy produkcyjnej Magazine Dreams (przypomnijmy, że to nie jest odległy w czasie projekt, tylko jeden z ostatnich, nad którym pracował Majors) dodaje, że aktor nie miał do nikogo szacunku i był agresywny wobec wszystkich.

To budziło stres w nas wszystkich, bo nie mogliśmy wykonywać swojej pracy w strachu, że ktoś z nas zostanie zraniony.

Film Magazine Dreams opowiada o kulturyście amatorze, który ma duże problemy z utrzymywaniem nerwów na wodzy. Podobno ekipa została ostrzeżona, aby trzymać się z daleka na planie od Majorsa, który uprawia aktorstwo metodyczne. Dwóch innych członków ekipy wspomina, że Majors odepchnął jednego z nich i następnie zmierzał do drugiego, krzycząc. Złożono wtedy skargę na zachowanie aktora, ale nie wiązało się to z żadną reakcją ze strony producentów.