Szybcy i wściekli 10 - Sung Kang reaguje na powrót [SPOILER]. Co na to Han?

Film Szybcy i wściekli 10 w reżyserii Louisa Leterriera podbija kina na całym świecie. Do swoich ról powrócili Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Statham i John Cena. W obsadzie znaleźli się również Jason Momoa, Rita Moreno, Brie Larson i Alan Ritchson.

Franczyza Szybkich i wściekłych nie raz przywracała do życia postacie, które zostały uśmiercone. Taką sytuację mieliśmy z Letty, w którą wcielała się Michelle Rodriguez. Postać zginęła w czwartej odsłonie pt. Szybko i wściekle, aby powrócić w szóstej części. Również postać Hana została zabita w Szybcy i wściekli: Tokio Drift, ale także on został "wskrzeszony". Sung Kang powrócił do tej roli w Szybkich i wściekłych 9. W najnowszej części doczekaliśmy się kolejnego powrotu. W ostatniej scenie filmu Gisele przybyła na ratunek Letty i Cipher (Charlize Theron) na Antarktydę. W tę rolę ponownie wcieliła się Gal Gadot.

Przypomnijmy, że Han i Gisele byli parą w piątej i szóstej części Szybkich i wściekłych, których akcja rozgrywała się przed Tokio Drift. Sung Kang w rozmowie z Esquire przyznał, że wiedział, że ten powrót był nieunikniony.

Po pierwsze, mówimy o franczyzie Szybkich i wściekłych oraz publiczności, która jest teraz przyzwyczajona do otrzymywania tego, czego chce, gdy proszą o powrót postaci.

Gadot skupiła się na karierze grając w filmach o Wonder Woman, ale dzięki dobrej woli i miłości, którą otrzymywała od ludzi z całego świata mogła wrócić do roli Gisele. Kang dodał, że to niesamowite, że kolejna wielka franczyza pomogła Szybkim i wściekłym. Powiedział, że w minionym roku kina przeżywały renesans, a wspaniałe filmy, takie jak Top Gun: Maverick, pozwoliły na odrodzenie miłości do filmów. I właśnie takiej reakcji oczekują od publiczności na powrót Gisele.

Kang zaprzeczył, gdy został zapytany czy rozmawiał z Gadot o przyszłości Hana i Gisele. Dodał, że aktorka była bardzo zajęta, ale słyszał plotki, że były z nią prowadzane rozmowy. Potem usłyszał, że "ma nikomu nie mówić", ale przyznał, że wielu ludzi w tym kręgu już to przerabiało.

Wiedziałem [że tak będzie]. Coś mi mówiło, że fani byliby zadowoleni z jej powrotu.

