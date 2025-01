Reżyser broni tytułu 2. części Wicked. Pyta: kto by chciał „Part Two”?

fot. Universal Pictures

W grudniu wyjawiono, że 2. część Wicked będzie miała podtytuł For Good. Nie wszystkim to się spodobało. Reżyser Jon M. Chu postanowił skomentować taką decyzję.

Wicked - reżyser broni tytułu 2. części

Kto chciałby film zatytułowany Wicked: Part Two? – powiedział Chu portalowi Variety na gali wręczenia nagród National Board of Review Awards w Nowym Jorku. – W scenariuszu zawsze było napisane For Good. Musieliśmy zadać sobie tylko pytanie, czy naprawdę ktoś chciałby nazwać to Part Two? A nikt tego nie chce.

For Good nawiązuje do przedostatniej piosenki z musicalu, w której Elfaba i Glinda śpiewają o tym, co zmieniła ta przyjaźń w ich życiach. Chu dodał, że nigdy nie brano pod uwagę innych tytułów.

Chodzi o to, że to jest cel. For Good, jak wiemy, jest jak pytanie: dokąd zmierzamy z tym filmem? Do końca – wyjaśnił reżyser.

Wicked - kiedy premiera 2. części?

Pierwsza część Wicked okazała się hitem. Film stał się najbardziej dochodową adaptacją musicalu z Broadwayu, przebijając chociażby Grease. Nie tylko był sukcesem komercyjnym, ale również artystycznym, zbierając świetne recenzje wśród widzów i krytyków.

Dzięki temu, że obie części były kręcone równolegle, nie będziemy musieli również za długo czekać na premierę kontynuacji. Wicked: For Good ma zadebiutować w kinach pod koniec 2025 roku. Dajcie znać, czy czekacie na film!