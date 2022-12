Hellboy: Web of Wyrd - zwiastun gry na podstawie komiksów. Gwiazda Johna Wicka wcieli się w tytułowego bohatera!

fot. Good Shepherd Entertainment

Jeszcze przed rozpoczęciem głównej części The Game Awards 2022 przygotowano niespodziankę dla graczy i zapowiedziano produkcję zatytułowaną Hellboy: Web of Wyrd. To trzecioosobowa, przygodowa gra akcji z elementami roguelike, która tworzona jest przez studio Upstream Arcade we współpracy z M. Mignolą i wydawnictwem Dark Horse Comics.

Głosu tytułowemu bohaterowi udzieli Lance Reddick, amerykański aktor w ostatnich latach znany między innymi z udziału w serii John Wick. Reddick już wcześniej miał doświadczenia z branżą gier - można było go usłyszeć między innymi w Destiny czy Horizon Zero Dawn oraz Forbidden West.

Hellboy: Web of Wyrd nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, ale już teraz możecie zapoznać się z kartą tej produkcji na platformie Steam.

