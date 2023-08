Judi Dench ma poważne problemy ze wzrokiem. Aktorka nie widzi na planie filmowym

fot. MGM/Universal

Reklama

Judi Dench, brytyjska laureatka Oscara, od 2012 roku zmaga się z chorobą oczu, jaką jest zwyrodnienie plamki żółtej. Ten stan wpływa na widzenie środkowe, ale ludzie rzadko stają się całkowicie oślepieni. Aktorka otwarcie mówi o swojej chorobie i jak duży wpływ ma na jej pracę.

Judi Dench o swojej chorobie oczu

Oto, co miała do powiedzenia Dench w wywiadzie dla The Daily Mirror:

- Już nie widzę na planie filmowym. Nie widzę, co czytam. Więc nie widzę zbyt wiele. Ale wiesz, że musisz sobie z tym radzić. Jest to dla mnie trudne, jeśli mam jakkolwiek dłuższą rolę. Nie znalazłam jeszcze sposobu na to. Mam za to wielu przyjaciół, którzy nauczą mnie scenariusza. A mam fotograficzną pamięć.

Mimo ciężkiej choroby, 88-latka wciąż pracuje nad kolejnymi projektami. W 2021 roku została nominowana do Oscara w kategorii Najlepsza Aktorka Drugoplanowa za jej rolę w Belfast. Ostatnio wystąpiła również w Allelujah wraz z Jennifer Saunders, Ballym Gillem, Russellem Toveyem, Davidem Bradleyem oraz Derekiem Jacobim. Dench pojawiła się również w świątecznej komedii musicalowej Świąteczny duch, gdzie wystąpili także Will Ferrell i Ryan Reynolds.