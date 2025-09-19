Jujutsu Kaisen: Execution ze zwiastunem. Film pokaże dwa odcinki kolejnego sezonu.

fot. MAPPA

Powracające do historii z drugiego sezonu filmowe Jujutsu Kaisen: Execution dostało swój zwiastun. Nadchodząca produkcja przedstawi Arkę Shibuya Incident, ale także będzie zawierać zaskakującą zapowiedź trzeciego sezonu. Film pokaże premierowo dwa pierwsze odcinki trzeciego sezonu, rozpoczynające nowy wątek Culling Game Part 1, jeszcze przed jego styczniową premierą na streamingu w 2026 roku.

Jujutsu Kaisen: Execution - zwiastun

Wątek Culling Game rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z Shibuya Incident i śledzi losy Yujiego Itadoriego, Megumi Fushiguro i ich sojuszników. Biorą udział w tytułowej grze, czyli śmiertelnie niebezpiecznym pojedynku battle royale zorganizowanym przez Kenjaku, którego celem jest ewolucja ludzkości poprzez optymalizację przeklętej energii. Wielu fanów uważa The Culling Game za jeden z najlepszych wątków mangi, ponieważ znacząco rozszerza świat i prezentuje najbardziej kreatywne walki.

Jujutsu Kaisen: Execution trafi do kin 7 listopada.