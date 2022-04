Dlaczego Julia Roberts nie gra już w komediach romantycznych? Aktorka podała powód

fot. materiały prasowe

Julia Roberts ma na koncie wiele świetnych komedii romantycznych. Wystarczy wymienić takie tytuły jak Pretty Woman, Mój chłopak się żeni oraz Notting Hill. W nowym wywiadzie udzielonym magazynowi New York Times aktorka wyjawiła, dlaczego nie zagrała w filmie gatunku od ponad 20 lat.

Julia Roberts o komediach romantycznych

Odpowiedź na pytanie, dlaczego nie grała w filmach gatunku od ponad 20 lat jest prosta: nie było scenariusza na poziomie.

- Ludzie czasami źle odbierają czas, który minął od kiedy zrobiłam ostatnio komedię romantyczną jako to, że nie chcę w nich grać. Jeśli przeczytałabym scenariusz, który według mnie byłby na poziomie szalonej zabawy filmów Notting Hill czy Mój chłopak się żeni, zagrałabym w takim filmie.

Aktorka w końcu znalazła taki projekt. Jest to Ticket To Paradise, który ma mieć premierę w październiku 2022 roku. Dodaje w rozmowie, że ten projekt mógł działać tylko, jeśli zagra w nim z Georgem Clooneyem. A tu się okazało się, że według niego on mógł sprawdzić się tylko z Julią Roberts.

Julia Roberts tłumaczy, że uwielbia się śmiać i być zabawna. Tęskniła za zabawą w takim projekcie, bo tworzenie rozrywki i frajdy wyzwala w niej pozytywne emocje.

Ticket To Paradise - o czym jest film?

Clooney i Roberts grają rozwiedzioną parę, która łączy siły i wyrusza na Bali, aby powstrzymać swoją córkę przed popełnieniem tego samego błędu, który według nich popełnili 25 lat temu.