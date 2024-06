Julianne Moore w nowym serialu. Opowie historię najdroższego obrazu świata

fot. Starz

Studiocanal, The Picture Company, Entertainment 360 i Zaftig Films zajmą się produkcją serialu, w którym główną rolę zagra Julianne Moore. Będzie on oparty na uznanym filmie dokumentalnym pt. Zaginione dzieło Leonarda da Vinci z 2021 roku, który opowiada o obrazie olejnym Zbawiciel świata (łac. Salvator Mundi) z czasów renesansu, przedstawiającym Chrystusa. Gdy został odrestaurowany odkryto, że prawdopodobnie jest to ostatnie dzieło Leonarda da Vinci z czasów, gdy mistrz malarstwa namalował słynną Monę Lisę.

Moore zagra Dianne Modestini, konserwatorkę dzieł sztuki, która dostrzegła wyjątkowość obrazu i pieczołowicie go odrestaurowała. Ona i pozostali współpracownicy obserwowali, jak jego wartość wzrosła z zaledwie 1 tys. dolarów do 450 mln dolarów, gdy sprzedano go w nowojorskim domu aukcyjnym w 2017 roku. Tym samym obraz stał się najdrożej sprzedanym dziełem sztuki w historii.

Pomiędzy renowacją a sprzedażą, miało miejsce wiele tajemniczych zwrotów akcji i kontrowersji związanych z nielegalnym handlem dziełami sztuki. Obecnie obraz należy do księcia koronnego Arabii Saudyjskiej Muhammada ibn Salmana.

Serial będzie starał się wyjawić, czy Zbawiciel świata jest największym odkryciem artystycznym naszych czasów, czy też jednym z największych oszustw w historii sztuki. Obecnie studia filmowe szukają nabywcy, który wyemituje produkcję.

Moore będzie również pełnić funkcję producentki wykonawczej serialu wraz z Johnem Requą i Glennem Ficarrą (Rabbit Hole, WeCrashed: upadek start-upu), którzy wyreżyserują odcinki. Twórczynią serialu jest Gillian Weeks, która napisała scenariusz do pilota oraz będzie pełnić funkcję showrunnera i producentki wykonawczej.

