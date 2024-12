Najlepsze polskie filmy i seriale 2024 roku wg. redakcji naEKRANIE.pl. Minghun, Matki pingwinów i trzy wyróżnienia

fot. materiały prasowe/Netflix/Łukasz Bąk/Wonder Films/Kino Świat

W 2024 roku pojawiło się wiele jakościowych produkcji. Dwie z nich w ogólnoświatowym box office dobiły do ponad miliarda dolarów. Zyski z box office były lepsze niż w zeszłym roku, a na kolejny prognozowane są kolejne wzrosty. Nie obyło się bez kontrowersji i licznych dyskusji na temat jakości poszczególnych filmów, ale jak na ich tle wypadły polskie produkcje?

To, co można zauważyć, to przeważająca ilość jakościowych, polskich filmów, które tym razem zdominowały seriale. Od filmu animowanego, przez komedie i dramaty historyczne (i nie tylko) aż po koprodukcje, które podbiły zachodni rynek i bardzo możliwe, że staną przeciwko prawdziwym gigantom w walce o Oscara.

W naszym zestawieniu uwzględniliśmy trzy produkcje, które były przez Polskę współprodukowane, współfinansowane lub w znacznej mierze opierały na historii naszego kraju. Były to filmy warte wspomnienia z powodu ich niepodważalnej jakości. Domyślacie się już jakie?

Najlepsze polskie filmy 2024 roku wg. redakcji naEKRANIE.pl

