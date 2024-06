The Boys – showrunner o TEJ scenie i co kazano mu stonować. Teaser „najstraszniejszego” odcinka

fot. Prime Video

4. sezon The Boys zadebiutował na Prime Video trzema odcinkami, więc na fanów czekało dużo czarnego humoru, szalonej akcji oraz krwi. Nie zabrakło również momentów związanych z nagością, powodujących dyskomfort. Showrunner Eric Kripke zdradził ciekawostkę na temat pewnej kontrowersyjnej sceny.

Showrunner o kulisach kontrowersyjnych scen w The Boys

Billy Butcher (Karl Urban) starał się dogadać z Victorią Neuman (Claudia Doumit), aby ta pomogła mu w zabraniu Ryana od Homelandera. W zamian miał jej przesłać wszystkie materiały Chłopaków wyjawiające, że jest supkiem, który zabija poprzez eksplodowanie głów. Ostatecznie Rzeźnik zmienił zdanie i zamiast dokumentów wysłał jej zdjęcie odbytu, jako żart. Według Kirpkego zaskoczenie Doumit na fotografię było prawdziwe.

To była prawdziwa reakcja Claudii, gdy zobaczyła zdjęcie po raz pierwszy. Wszystko było autentyczne.

Następnie na X wyjawił pochodzenie zdjęcia męskiej pupy.

Ponieważ setki z was pyta: odbyt z The Boys 4x01 NIE należy do Butchera (ani Karla). Zatrudniliśmy modela (nie znam jego imienia). Wybrałem zdjęcie na podstawie około 20 różnych ujęć odbytu. Tak, Hollywood to olśniewająca fabryka snów.

To zdjęcie jest jednym z wielu szalonych rzeczy przekraczających granice, jakie pokazano w The Boys oraz jego spin-offie. Amazon Prime Video nie stopuje twórców, ale podobnie jak to było przy 3. sezonie, kazali Kripkemu stonować wątek zoofilii. W rozmowie z The Movie Dweeb powiedział:

Co zabawne, jedyne, co mi powiedzieli przez cały sezon – i tak nie mieliśmy zamiaru tego robić – to: "Czy możesz po prostu, może, nie pozwolić Deepowi pieprz... ośmiornicy w tak wielu scenach?". Bo zoofilia to naprawdę delikatna granica dla standardów. Powiedzieli: "Nie mówimy, że nie możesz tego zrobić. Pytamy tylko, czy mógłbyś być trochę bardziej elegancki w tym, jak to przedstawiasz?".

Z tego wynika, że widzowie nie powinni się spodziewać seksu Deepa ze swoją kochanką z mackami (głos ośmiornicy podkłada Tilda Swinton), którą trzyma w akwarium w szafie. Jednak twórca zapowiedział, że i tak zobaczymy szalone wydarzenia w tym sezonie.

To moment, w który szczerze nie mogłem uwierzyć, że to zrobiliśmy. Myślę, że po tym pozostaniesz z nieobecnym wzrokiem, po prostu musisz to zobaczyć.

Trudno stwierdzić, o którą scenę w dalszej części serii chodzi Kripkemu, ale takich możemy już się spodziewać w 4. odcinku. Showrunner udostępnił zapowiedź tego epizodu pisząc proroczo:

Antony'ego Starra Poczekajcie, aż zobaczycie występw tym odcinku. Montowałem wiele filmów z Homelanderem i ten jest jednym z najlepszych i zdecydowanie jednym z najstraszniejszych. Dajcie w końcu temu facetowi Emmy!

The Boys - premiera 4. odcinka 20 czerwca na Prime Video.

