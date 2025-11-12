The Rock ogłasza początek prac nad Jumanji 4. Czy to będzie wielki finał?
Jumanji 4 rozpoczyna produkcję. W poście na Instagramie Dwayne Johnson pokazał wideo z odczytywania scenariusza przez obsadę i potwierdził, że będzie to najpewniej ostatnia odsłona cyklu.
W zeszłym miesiącu Sony oficjalnie potwierdziło powstanie nowego filmu z serii Jumanji, umieszczając go w harmonogramie premier na rok 2026. Teraz pojawiła się duża aktualizacja od Dwayne’a "The Rocka” Johnsona po dłuższym okresie ciszy. Gwiazdor zdradził, co obecnie dzieje się z produkcją — i zasugerował, że to koniec pewnej ery.
Kolejne Jumanji będzie finałem?
Na swoim Instagramie Johnson udostępnił wideo i zdjęcia z czytania scenariusza w Los Angeles, podczas którego spotkała się cała obsada nowego filmu. Oto, co napisał:
Pełny post można zobaczyć poniżej:
Na wideo z czytania scenariusza Johnsonowi towarzyszyli Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan. Premiera Jumanji 4 w kinach planowana jest na 11 grudnia 2026 roku.
Źródło: cinemablend.com
