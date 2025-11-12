The Rock ogłasza początek prac nad Jumanji 4. Czy to będzie wielki finał?

materiały prasowe

Reklama

W zeszłym miesiącu Sony oficjalnie potwierdziło powstanie nowego filmu z serii Jumanji, umieszczając go w harmonogramie premier na rok 2026. Teraz pojawiła się duża aktualizacja od Dwayne’a "The Rocka” Johnsona po dłuższym okresie ciszy. Gwiazdor zdradził, co obecnie dzieje się z produkcją — i zasugerował, że to koniec pewnej ery.

Kolejne Jumanji będzie finałem?

Na swoim Instagramie Johnson udostępnił wideo i zdjęcia z czytania scenariusza w Los Angeles, podczas którego spotkała się cała obsada nowego filmu. Oto, co napisał:

Oficjalnie rozpoczynamy produkcję JUMANJI, podczas naszego wspólnego czytania scenariusza w Los Angeles — tam też będziemy kręcić film. Co za ogromna, zabawna i pełna serca przygoda. Czuję, że to emocjonalnie odpowiedni moment, by nasza ukochana seria JUMANJI zakończyła się na tej pięknej, łagodnej nucie naszego finałowego filmu.

Pełny post można zobaczyć poniżej:

View this post on Instagram A post shared by Dwayne Johnson (@therock) ROZWIŃ ▼

Na wideo z czytania scenariusza Johnsonowi towarzyszyli Kevin Hart, Jack Black i Karen Gillan. Premiera Jumanji 4 w kinach planowana jest na 11 grudnia 2026 roku.