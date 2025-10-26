Przeczytaj w weekend
June Lockhart nie żyje. Gwiazda Lassie i Zagubieni w kosmosie zmarła w wieku 100 lat

June Lockhart nie żyje. Aktorka zmarła z przyczyn naturalnych w swoim domu. Miała 100 lat. W chwili śmierci towarzyszyły jej córka June Elizabeth i wnuczka Christianna. Informację przekazała mediom rodzina gwiazdy.
Paulina Guz
June Lockhart
June Lockhart zawodowo była aktorką teatralną, telewizyjną i filmową. Możecie znać ją między innymi z takich produkcji jak Lassie i Zagubieni w kosmosie. Ta druga rola była dla niej szczególnie wyjątkowa. Jak napisała w oświadczeniu jej córka, June Elizabeth, prawdziwymi pasjami gwiazdy były dziennikarstwo, polityka, nauka i NASA, więc świadomość, że mogła zainspirować całe pokolenie przyszłych astronautów, była dla niej powodem do dumy.

Mama zawsze uważała aktorstwo za swój zawód, powołanie, ale jej prawdziwymi pasjami były dziennikarstwo, polityka, nauka i NASA. Uwielbiała grać swoją rolę w Zagubionych w kosmosie i była zachwycona, wiedząc, że zainspirowała wielu przyszłych astronautów, o czym przypominali jej podczas wizyt w NASA. To znaczyło dla niej nawet więcej niż setki ról telewizyjnych i filmowych, które zagrała – wyznała June Elizabeth.

Oczywiście, dorobek artystki jest o wiele większy. June Lockhart zadebiutowała na ekranie w 1938 roku w filmie Decydująca noc. Przez wiele kolejnych lat pojawiała się w różnych produkcjach. Oprócz wspomnianych Lassie i Zagubieni w kosmosie były to  między innymi Guwernantka, Troll, Jak uratowano Boże Narodzenie czy Spotkajmy się w St. Louis. Wystąpiła też gościnnie chociażby w Chirurgach i Pełnej Chacie

Źródło: Deadline

June Lockhart
