June Lockhart nie żyje. Gwiazda Lassie i Zagubieni w kosmosie zmarła w wieku 100 lat
June Lockhart nie żyje. Aktorka zmarła z przyczyn naturalnych w swoim domu. Miała 100 lat. W chwili śmierci towarzyszyły jej córka June Elizabeth i wnuczka Christianna. Informację przekazała mediom rodzina gwiazdy.
June Lockhart zawodowo była aktorką teatralną, telewizyjną i filmową. Możecie znać ją między innymi z takich produkcji jak Lassie i Zagubieni w kosmosie. Ta druga rola była dla niej szczególnie wyjątkowa. Jak napisała w oświadczeniu jej córka, June Elizabeth, prawdziwymi pasjami gwiazdy były dziennikarstwo, polityka, nauka i NASA, więc świadomość, że mogła zainspirować całe pokolenie przyszłych astronautów, była dla niej powodem do dumy.
Oczywiście, dorobek artystki jest o wiele większy. June Lockhart zadebiutowała na ekranie w 1938 roku w filmie Decydująca noc. Przez wiele kolejnych lat pojawiała się w różnych produkcjach. Oprócz wspomnianych Lassie i Zagubieni w kosmosie były to między innymi Guwernantka, Troll, Jak uratowano Boże Narodzenie czy Spotkajmy się w St. Louis. Wystąpiła też gościnnie chociażby w Chirurgach i Pełnej Chacie.
Źródło: Deadline
