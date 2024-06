W Jurassic Park: Survival powrócimy na kultową wyspę. Twórcy o nadchodzącej produkcji

Saber Interactive

Mało kto nie widział Parku Jurajskiego, filmu, który w wielu z nas rozbudził miłość do wielkich gadów. Na kanwie sukcesu filmu Spielberga powstało wiele kontynuacji, zrodziły się gry wideo, a najnowszą z nich jest Jurassic Park: Survival. Kooperacyjna produkcja Saber i Universal doczekała się nowego materiału i kilku informacji.

Akcja gry będzie rozgrywać się dzień po wydarzeniach z produkcji z 1993 roku. Gracz wcieli się w rolę naukowca InGen, Mayę Joshi, która została na Isla Nublar po tym, jak bohaterowie filmu opuścili wyspę. Maya będzie musiała przetrwać i spróbować uciec z parku, unikając dinozaurów i innych niebezpieczeństw.

W grze odwiedzimy nie tylko znane nam lokacje z filmu z 1993 roku, ale także zupełnie nowe miejsca. Twórcy mogli dzięki temu tworzyć obszary, które były jedynie sugerowane w filmie, ale nigdy nie zostały pokazane – takie jak odległe budynki, miejsca, w których odwiedzający mieli spędzać noc, i wiele innych. Poza tym, znane nam lokacje mogą być również zmienione przez wydarzenia po filmie.

Pracowaliśmy ze wszystkimi naszymi interesariuszami nad tym, jak wyspa wyglądałaby po wydarzeniach z filmu. Dotyczy to obszarów, które wszyscy kochamy, takich jak Centrum dla Zwiedzających i zagroda T-Rexa. Ale także tego, czego nie widzieliśmy, rzeczy, które nie były częścią wycieczki lub zostały odcięte przez burzę. Ci, którzy byli na wyspie, mieli tam spędzić noc, więc co to oznacza? Co by zobaczyli i gdzie by się zatrzymali, gdyby wszystko poszło zgodnie z planem? Od tego zaczynamy. Jedno jest pewne - wyspa jest równie ważną częścią historii, co postacie i dinozaury - mówi John Melchior z Universal Products & Experiences.

Twórcy zapowiadają, że w grze pojawią się gatunki dinozaurów, których nie oglądaliśmy w oryginalnym filmie, oraz „specjalne” okazy. Jakie? Tego nie zdradzają.

Jurassic Park: Survival zmierza na PC I konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Produkcja nie ma daty premiery, ale twórcy zapewniają, że nie ukaże się ona w tym roku kalendarzowym.