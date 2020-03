Jurassic Park w grze Half-Life 2. Zobacz imponujący, fanowski projekt

Jurassic Life to fanowska modyfikacja do gry Half-Life 2, która pozwoli graczom na zwiedzenie Parku Jurajskiego. Projekt wygląda naprawdę interesująco. Twórcy zamierzają wprowadzić tutaj znany z filmowej serii klimat, ale jednocześnie zadbają o nową historię i bohaterów.

Mod jest już w pełni grywalny - od początku, aż do samego końca. Twórcy zaznaczają jednak, że nie są jeszcze gotowi do premiery i przed nimi nadal sporo pracy, by wszystko zostało dopracowane i dopięte na ostatni guzik.

Osiągnęliśmy niemożliwe. Kampania Jurassic Life może zostać rozegrana od pierwszej cutscenki, aż po napisy końcowe. To była długa podróż, ale udało nam się... w większości. Zanim wszyscy wyjmą szampany i imprezowe kapelusze przypominam, że nie jesteśmy jeszcze na finiszu. Zostało wiele do poprawienia i dopracowania przed ostateczną premierą - czytamy w opisie moda.

Jurassic Life ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Twórcy aktualnie szukają programisty C++, który pomoże im w końcowej fazie prac nad projektem.