WRC 9 zapowiedziane. W grę zagramy też na PS5 i Xbox Series X

WRC 9 to nadchodząca produkcja od studia KT Racing, korzystająca z licencji FIA World Rally Championship. Tytuł ten zadebiutuje 3 września tego roku na PC (Epic Game Store) oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W późniejszym terminie planowana jest zaś jej premiera także na Nintendo Switch oraz urządzeniach nowej generacji - PlayStation 4 i Xbox Series X.

W WRC 9 znajdziemy m.in. trzy nowe lokacje - powrót rajdu Kenii, rajd Japonii oraz rajd Nowej Zelandii. Twórcy obiecują także przeprojektowanie dwóch innych rajdów znajdujących się w kalendarzu WRC. Nowe dzieło deweloperów z KT Racing to także ponad 50 licencjonowanych zespołów w klasach WRC, WRC 2, WRC 3 i Junior WRC, a także klasyki historii, które zapisały się na kartach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata.

To nie wszystko co w kwestii serii do powiedzenia mieli twórcy. KT Racing poinformowało, że zawarło długoterminową umowę z FIA na mocy której będą mogli tworzyć oficjalne gry cyklu do roku 2022. Oznacza to, że poza najnowszą odsłoną otrzymamy jeszcze co najmniej dwie kolejne.