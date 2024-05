Jurassic World 4 - David Leitch o niedoszłym projekcie. Dlaczego go nie zrobi?

fot. materiały prasowe

Reklama

Swego czasu informowaliśmy, że David Leitch negocjuje reżyserię filmu Jurassic World 4 (oficjalny tytuł nie jest znany), który ma być kompletnie nowym otwarciem dla tej serii. Po jakimś czasie ogłoszono, że Leitch nie jest już brany pod uwagę, a potem ostatecznie wybrano Garetha Edwardsa (Łotr 1, Twórca). Dlaczego ostatecznie Leitch nie wyreżyseruje tego filmu?

David Leitch o Jurassic World 4

Podczas wywiadu promującego Kaskadera w podcaście Happy Sad Confused ujawnił, że rozmowy nie zostały zerwane ani nie zmuszono go do rezygnacji z projektu. Okazuje się, że była to kompletnie jego samodzielna decyzja. Jego kariera jest na etapie, gdy ma już przywilej i prawo odrzucać różne propozycje. Uznał, że to najlepsza decyzja dla niego osobiście i dla filmu.

Producenci oczekiwali od niego bardzo szybkiej decyzji, bo mieli wyznaczoną datę premiery i chcieli szybko ruszyć z pracami.

- Mamy przywilej wybierać filmy, które chcemy zrobić i chcemy być pewni, że mamy kreatywną wolność zrobić dane filmy w sposób, w jaki chcemy.

Nie da się ukryć, że najpewniej w Jurassic World 4, którego historia i scenariusz zostały przygotowane z dużym wyprzedzeniem, nie miałby tej swobody, bo producentom zależało na kimś, kto ruszyłby na plan i to nakręcił bez najwyraźniej wprowadzania większych zmian. Na nie zwyczajnie nie ma czasu.

Jurassic World 4 - premiera w 2025 roku.