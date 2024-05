Scena po napisach Kaskadera ma ważne cameo. Kim są ci aktorzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Gdy rozpoczynają się napisy końcowe po filmie Kaskader, widzimy sceny zza kulis, czyli David Leitch (reżyser) pokazuje widzom, jak zrealizowano szalone kaskaderskie popisy. Kiedy ta część dobiega końca, mamy scenę po napisach związaną z losem Toma Rydera (Aaron Taylor-Johnson) i Gail (Hannah Waddhingham).

Scena po napisach Kaskadera

W niej też najpierw Tom Ryder szuka zasięgu w komórki i nieopatrznie znajduje go stojąc na materiałach wybuchowych przygotowanych przez ekipą pirotechniczną. Kompletnie zignorował znak z ostrzeżeniem, by nie używać telefonu komórkowe ani nie palić. Ten moment, gdy komórka łapie zasięg, doprowadza do detonacji i tak kończy się los Toma.

Następnie widzimy, jak Gail zostaje aresztowana przez przybyłych stróżów prawa. To jest ważne cameo, bo w te role wcielają się Lee Majors oraz Heather Thomas. Duet grał Colta Seaversa i Jody Banks w serialu z lat 80. pod tym samym tytułem, na podstawie którego powstał kinowy film. Co ciekawe, w nim Jody była również kaskakderką, nie reżyserką.

Kaskader - komedia pełna akcji z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt jest wyświetlana na ekranach kin.