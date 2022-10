Jurassic World Aftermath nie tylko w VR. Gra już wkrótce trafi na Nintendo Switch

fot. materiały prasowe

Jurassic World Aftermath to gra, która w 2020 roku zadebiutowała na platformie Meta Quest, a rok później doczekała się płatnego rozszerzenia z dalszą częścią historii. Okazuje się, że wkrótce z tą produkcją będzie można zapoznać się na kolejnej platformie i co ciekawe, tym razem nie będzie to urządzenie VR. Poinformowano bowiem, że zbiorcze wydanie zatytułowane Jurassic World Aftermath Collection (zawierające obie części) już 10 listopada tego roku zadebiutuje na Nintendo Switch.

https://twitter.com/Coatsink/status/1582401398859517953

Oczywiście na Switchu gra pozbawiona zostanie elementów VR, a rozgrywka zostanie odpowiednio zmodyfikowana. Twórcy tłumaczą na Twitterze, że na ten nietypowy port zdecydowano się właśnie z tego powodu: by umożliwić zabawę osobom, które nie posiadają zestawów wirtualnej rzeczywistości lub też taka forma rozgrywki po prostu im nie odpowiada.