Jurassic World: Dominion - Sam Neill chwali nową obsadę. Uważa, że film ma wielką i ambitną historię

Jurassic World: Dominion to sequel Jurassic World: Upadłe królestwo, którego akcja rozgrywa się 4 lata po wydarzeniach z tego filmu. Dinozaury opanowały cały świat, a główny bohater, w którego wciela się Chris Pratt, próbuje chronić stworzenia przed kłusownikami. Reżyserem produkcji jest Colin Trevorrow, który także odpowiada za scenariusz napisany wraz z Emily Carmichael. W filmie zobaczymy również Bryce Dallas Howard, Dichen Lachman, BD Wonga, Daniellę Pinedę, Omara Sy.

Niedawno zadebiutował w sieci zwiastun Jurassic World: Dominion, który jest szóstą częścią z franczyzy Parku Jurajskiego. Pojawiła się w nim stara obsada: Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) i Jeff Goldblum (Ian Malcolm). Neill w wywiadzie dla The Hollywood Reporter podzielił się swoimi wrażeniami z produkcji, która była kręcona w 2020 roku w czasie pandemii koronawirusa.

Cóż, świetnie się bawiliśmy. Byłem zadowolony, że mogłem to zrobić z wielu powodów. Po pierwsze, aby spotkać się z moimi starymi przyjaciółmi Laurą i Jeffem. To było w czasie pandemii, więc byliśmy zamknięci razem w hotelu w nieco idyllicznej wiejskiej części Anglii i wszyscy dobrze się dogadywali. Nowa obsada bardzo mi się podobała. Ta uznana obsada Jurassic World to najmilsi ludzie. Bryce i Chris są przekochani. Ponieważ wtedy byliśmy tak nękani przez COVID-19, czuliśmy, że w pewnym sensie tworzymy własny odważny projekt, co zbliżyło nas do siebie bardziej niż kiedykolwiek. To był naprawdę niezapomniany czas i jestem za to bardzo wdzięczny.

Sam Neill dodał, że nie widział jeszcze filmu w ukończonej wersji.

Jestem pewien, że ma ambitną, ogromną historię, wiele postaci i dużo dinozaurów [śmiech]. To będzie bezsprzecznie wielkie, dlatego wstrzymywano się [z premierą], aż, miejmy nadzieję, kina będą w pełni otwarte i tak dalej. To coś, co trzeba zobaczyć na dużym ekranie.

Jurassic World: Dominion - premiera w kinach 10 czerwca 2022 roku.

