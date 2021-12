Jurassic World: Dominion - Chris Pratt na nowym zdjęciu. Antagonistą będzie złoczyńca z Parku Jurajskiego?

fot. Universal Pictures

Jurassic World: Dominion to szósta część z franczyzy Parku Jurajskiego, którego akcja rozgrywa się 4 lata po wydarzeniach z Jurassic World: Upadłe królestwo. Reżyserem produkcji jest Colin Trevorrow, który również odpowiada za scenariusz napisany wraz z Emily Carmichael. Niedawno do sieci trafiło oficjalne zdjęcie z nadchodzącej produkcji, na którym znajdowała się Bryce Dallas Howard (w roli Claire Dearing). Teraz pojawiło się kolejne - tym razem z Chrisem Prattem. Aktor wciela się w Owena Grady'ego.

Na fotografii bohater uspokaja parazaurolofa. Reżyser dla Entertainment Weekly zdradził kilka szczegółów z fabuły związanej z tą postacią. Twierdzi, że Owen znajduje się niedaleko miejsca, z którego dinozaury wydostały się w ostatnim filmie. Na parazaury polują kłusownicy. Wiele podejrzanych osób próbuje schwytać dinozaury, a bohater pracuje nad ich ochroną.

[Dinozaury] mnożą się, żyją wśród nas i ścierają się z nami. Dominion rozgrywa się na całym świecie w wielu różnych miejscach: dzikich, miejskich, pustynnych, zimowych. To ekscytujące widzieć, jak te stworzenia poruszają się w środowiskach, w których nie są przystosowane do przetrwania. Dorastały w parku rozrywki, a teraz są tutaj!

Nowe zdjęcie z Jurassic World: Dominion znajduje się na początku galerii.

Jurassic World: Dominion - zdjęcia

Jurassic World: Dominion

W obsadzie znajdują się również: Jake Johnson, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Omar Sy. Na ekranie pojawią się aktorzy znani z tej słynnej franczyzy, którzy powrócą do swoich ról. Są to: Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) oraz Jeff Goldblum (Ian Macolm). Powróci także postać Lewisa Dodgsona z Parku Jurajskiego. Był również głównym złoczyńcą w powieściach Michaela Crichtona, na których podstawie powstały filmy Stevena Spielberga. W tego antagonistę nie wcieli się ponownie Cameron Thor, ale Campbell Scott. Colin Trevorrow uważa, że to jak aktor zagrał tę postać jest niesamowite i nie może się doczekać, aż zobaczą go widzowie. To może sugerować, że Dodgson będzie głównym złoczyńcą filmu.

W innym wywiadzie reżyser opowiadał o powrocie do swoich ról Laury Dern, Sama Neilla i Jeffa Goldbluma:

To jest film, na który czekałem od samego początku i do którego grunt budowaliśmy przez ostatnie dwa filmy. [Dominion] naprawdę jest częścią większej historii i częścią projektu. Myślę, że ludzie mogą nie doceniać wielkości i znaczenia postaci Laury Dern, Sama Neilla i Jeffa Goldbluma w tym filmie. To jak zjednoczenie się zespołu, co wymagało umiejętności w przywróceniu tych uwielbianych postaci sprzed prawie 30 lat, aby zrozumieć ich relacje w kontekście świata, którego tak naprawdę nigdy nie widzieliśmy i nie doświadczyliśmy aż do teraz. To dla mnie bardzo ekscytujące. To najlepszy czas w moim życiu.

Jurassic World: Dominion - premiera w kinach 10 czerwca 2022 roku.

