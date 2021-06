Jurassic World: Dominion - wyciekł prolog z kin. T-Rex vs Gigantozaur

fot. materiały prasowe

Jurassic World: Dominion jeszcze nie rozpoczął promocji w sieci, ale 5-minutowy prolog można oglądać w kinach IMAX. Do sieci wyciekły fragmenty, które najpewniej niebawem zostaną usunięte z YouTube. Póki co, można jednak zobaczyć, jak te sceny się prezentują, bo nic nie wskazuje na to, że prolog zostanie

Jurassic World: Dominion - o czym prolog?

Historia rozpoczyna się 65 mln lat temu. Obserwujemy dinozaury w czasach, gdy władały Ziemią, więc początek przypomina film przyrodniczy. Potem pojawia się T-Rex, czyli samica, której klon króluje na ekranach kin od 1993 roku, gdy premierą miał Park Jurajski. Toczy ona pojedynek z Gigantozaurem, który przegrywa. Gdy dinozaur umiera, widzimy dobrze znanego komara, który pije jej krew. To ten komar, który został wykorzystany do sklonowania dinozaurów w pierwszym filmie.

Potem przenosimy się do teraźniejszości i śledzimy losy kultowego T-Rexa. Ucieka ona przed ludźmi w helikopterze, którzy chcą ją uśpić. Biegnie przez las, a gdy z niego wychodzi, napotyka kino samochodowe z zszokowanymi klientami. Ludzie zaczynają uciekać w panice przed dinozaurem.

Jurassic World: Dominion - prolog

Zebraliśmy dla Was różne fragmenty, które wyciekły do sieci. Jakość nagrań jest różna, ale widać na ekranie co się dzieje.

Jurassic World: Dominion - premiera w 2022 roku.

