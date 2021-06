Jurassic World: Dominion - wyciekł fragment klipu. T-Rex sieje grozę w kinie!

fot. Universal Pictures // Park jurajski

Jurassic World: Dominion jest kontynuacją Jurassic World: Upadłe królestwo. Za kamerą stanął Colin Trevorrow, który jest również autorem scenariusza wraz z Emily Carmichael. W głównych rolach występują Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Omar Sy. Na ekranie pojawią się również aktorzy znani z tej słynnej franczyzy, którzy powrócą do swoich ról. Są to: Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) oraz Jeff Goldblum (Ian Macolm).

Historia Jurassic World: Dominion rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach poprzedniej części, w której dinozaury przeniosły się na teren Stanów Zjednoczonych. Według reżysera produkcja będzie spełniać rolę kulminacji wszystkich sześciu filmów serii.

W kinach IMAX seans Szybkich i wściekłych 9 poprzedza 5-minutowy prolog do filmu. Według widzów, którzy byli na pokazach, jego pierwsza połowa sprawia wrażenie filmu dokumentalnego o życiu dinozaurów, druga to widowiskowa akcja. W połowie klipu następuje efektowna walka tyranozaura z Gigantozaurem, w której to T-Rex przegrywa. Oficjalna premiera prologu odbędzie się 25 czerwca.

We fragmencie prologu, który wyciekł do sieci, T-Rex terroryzuje kino samochodowe. Uwaga - wideo jest słabej jakości.

https://twitter.com/Brycenator100/status/1405886866486923265

Prace na planie Jurassic World: Dominion zakończyły się pod koniec 2020 roku. Obecnie trwa etap postprodukcji.

Jurassic World: Dominion - premiera w 2022 roku.