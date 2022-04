Jurassic World: Dominion - pełny zwiastun. Dinozaury szaleją w miastach, gigantozaur kradnie sceny

fot. materiały prasowe

Jurassic World: Dominion to nie tylko finał trylogii Jurassic World, ale według zapowiedzi zakończenie historii rozpoczętej w filmie Park Jurajski z 1993 roku. Główne role grają postacie z pierwszej części, w które ponownie wcielają się Sam Neill, Jeff Goldblum i Laura Dern. Łączą siły z bohaterami granymi przez Chrisa Pratta i Bryce Dallas Howard.

Pojawia się też zapowiadany gigantozaur, który w prologu spuszcza łomot T-Rexowi. Twórca zapowiadał, że będzie to istotna postać tej historii.

Z uwagi na wydarzenia w filmie Jurassic World: Upadłe królestwo i to, co zdarzyło się potem, dinozaury żyją teraz w różnych miejscach świata. Trailer pokazuje, że panoszą się po miastach, atakując i zjadając ludzi. Szczegóły fabuły jednak nie są w pełni znane, więc dokładne informacje wypuszczenia dinozaurów do europejskiego miasta nie są znane, w takowym rozgrywa się scena pościu z raptorami i akcji na placu.

Zobacz także:

Jurassic World: Dominion - zwiastun

Jurassic World: Dominion - zdjęcia

Jurassic World: Dominion

W obsadzie są także Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Dichen Lachman i Scott Haze. Za reżyserię odpowiedzialny jest Colin Trevorrow.

Jurassic World: Dominion - premiera w czerwcu 2022 roku.