UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

foto. materiały promocyjne

Reklama

Jak donosi Jeff Sneider, czyli dziennikarz z informacjami, które często były potwierdzane, Gareth Edwards powróci jako reżyser kontynuacji Jurassic World: Odrodzenie. Czytamy, że jest w ostatniej fazie negocjacji swojego kontraktu, aby stworzyć film. Nie ma nic o scenariuszu, więc tutaj kompletnie nic nie wiadomo, ale w odróżnieniu od Odrodzenia, tym razem Edwards będzie uczestniczyć w procesie jego tworzenia, ponieważ w tamtym filmie dostał gotowy tekst do zrealizowania. Powrót Edwardsa, według źródeł Sneidera, jest podyktowany sukcesem finansowym widowiska, które niestety zebrało fatalne recenzje.

Jurassic World: Odrodzenie - obsada kontynuacji

Według Sneidera w głównych rolach ponownie zobaczymy takich aktorów jak Mahershala Ali, Scarlett Johansson oraz Jonathan Bailey. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ byli to bohaterowie Odrodzenia i finał filmu sugerował ich dalsze losy.

Szczegóły fabuły na ten moment nie są znane, więc nie wiadomo, jaki w ogóle jest pomysł na kontynuację. Szczególnie, że fabularnie ujawniono, że dinozaury są znów odseparowane na wyspach, a te żyjące poza nimi wymierają, więc twórcy trochę ograniczyli sobie możliwości.

Potencjalna data premiery nie jest znana.