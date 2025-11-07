Reklama
Będzie kontynuacja hitu Jurassic World: Odrodzenie. Znamy obsadę i reżysera

Jurassic World: Odrodzenie to jeden z największych hitów komercyjnych 2025 roku. Nic więc dziwnego, że prace nad kontynuacją są formalnością. Do sieci trafiły pierwsze informacje o tym, kto ją zrobi, i nie jest to zaskoczeniem.
Adam Siennica
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Jurassic World: Odrodzenie foto. materiały promocyjne
Jak donosi Jeff Sneider, czyli dziennikarz z informacjami, które często były potwierdzane, Gareth Edwards powróci jako reżyser kontynuacji Jurassic World: Odrodzenie. Czytamy, że jest w ostatniej fazie negocjacji swojego kontraktu, aby stworzyć film. Nie ma nic o scenariuszu, więc tutaj kompletnie nic nie wiadomo, ale w odróżnieniu od Odrodzenia, tym razem Edwards będzie uczestniczyć w procesie jego tworzenia, ponieważ w tamtym filmie dostał gotowy tekst do zrealizowania. Powrót Edwardsa, według źródeł Sneidera, jest podyktowany sukcesem finansowym widowiska, które niestety zebrało fatalne recenzje.

Jurassic World: Odrodzenie - obsada kontynuacji

Według Sneidera w głównych rolach ponownie zobaczymy takich aktorów jak Mahershala Ali, Scarlett Johansson oraz Jonathan Bailey. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ byli to bohaterowie Odrodzenia i finał filmu sugerował ich dalsze losy.

Szczegóły fabuły na ten moment nie są znane, więc nie wiadomo, jaki w ogóle jest pomysł na kontynuację. Szczególnie, że fabularnie ujawniono, że dinozaury są znów odseparowane na wyspach, a te żyjące poza nimi wymierają, więc twórcy trochę ograniczyli sobie możliwości.

Potencjalna data premiery nie jest znana.

Źródło: comicbookmovie.com

