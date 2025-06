Krytycy miażdżą western The Unholy Trinity. Gwiazdorska obsada nie pomogła

fot. materiały prasowe

Do kin w USA trafił film The Unholy Trinity, w którym w głównych rolach zagrali Pierce Brosnan i Samuel L. Jackson. Aktorzy już mieli okazję grać wcześniej w westernach. Pierwszy z nich wystąpił w Szarej Sowie (1999) oraz Krew za krew (2006). Drugi pojawił się m.in. w pamiętnym Django (2012) oraz w Nienawistnej ósemce (2015). Jak gwiazdy wypadły w nowym westernie? Opinie, co do filmu są mocno podzielone.

The Unholy Trinity ze słabymi recenzjami

The Unholy Trinity wyreżyserowany przez Richarda Graya skupia się na Gabrielu Dove (Brosnan), szeryfie próbującym egzekwować prawo i utrzymywać porządek po tym, jak młody mężczyzna przyjeżdża do miasta, aby odzyskać swoje dziedzictwo. Jackson gra w filmie St. Christophera, tajemniczego i chaotycznego outsidera. Ponadto w obsadzie są Brandon Lessard w roli Henry'ego Broadwaya oraz David Arquette, który gra ojca Jacoba.

Western niestety uzyskał kiepski wynik w serwisie Rotten Tomatoes. Według Popcornmeteru ma 66% pozytywnych ocen od widzów. Znacznie gorzej wygląda to ze strony krytyków. Uzyskał tylko 18% "świeżości" (pozytywnych opinii) na podstawie 18 recenzji. Trochę lepiej prezentuje się ocena na Metacritic, która wynosi 43/100, ale opiera się tylko na 5 recenzjach.

Recenzenci uważają, że film, pomimo kilku imponujących scen akcji, ma problemy z wyróżnieniem się na tle wielu znacznie lepszych tytułów, które pojawiły się w ostatnich latach. Chwalą Brosnana i Jacksona, którzy wnoszą nieco rozrywki, ale krytyka spada na sposób prowadzenia historii, która z czasem przestaje intrygować. Piszą, że fabuła jest przewidywalna, nudna i brakuje jej oryginalności.

The Unholy Trinity – fabuła

Historia rozgrywa się w Montanie w latach 70. XIX wieku i skupia się na Henrym Broadwayu (Brandon Lessard), który udaje się do miasta Trinity z planem, aby zabić człowieka, który wrobił jego nieżyjącego ojca. Gdy przybywa na miejsce, Henry wplątuje się w konflikt lokalnego szeryfa (Pierce Brosnan) oraz tajemniczego St. Christophera (Samuel L. Jackson).