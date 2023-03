Justice League Dark - polowanie w piekle i nietypowa drużyna DC. Szczegóły anulowanego projektu

Fot. DC COMICS

Był czas, gdy Gerard Johnstone, reżyser M3GAN, pracował nad scenariuszem do Justice League Dark, zanim projekt został ostatecznie anulowany. Filmowiec postanowił ujawnić w nowym wywiadzie kilka ciekawych szczegółów na ten temat.

Poniżej znajdziecie zarys fabuły Justice League Dark, informacje którzy bohaterowie ze świata DC mieli wystąpić w produkcji, a także co Liga Sprawiedliwości i pierwszy Legion Samobójców mają wspólnego z decyzją o anulacji.

Justice League Dark - znamy szczegóły fabuły

Johnstone zdradził, że bohaterami byliby Deadman, Potwór z Bagien, Constantine i Zatanna. Ostatnia z nich miała największe szanse, by awansować na główną bohaterką. Jak wyjaśnił portalowi Screen Rant:

Było wiele rozmów i przepychanek, które odbyłem z chłopakami z ekipy, ponieważ byli jak: "Constantine jest głównym bohaterem". A ja na to: "Nie, jest najfajniejszym bohaterem, ale to Zatanna jest tak naprawdę główną bohaterką", bo odkrywała swoje moce po raz pierwszy. To wszystko było tak fajne. Wszystkie postacie zebrały się, by iść do piekła i dorwać ojca Zatanny.

Potwór z bagien w komiksach DC

Justice League Dark - dlaczego anulowano projekt?

Scenariusz Johnstone'a był w połowie ukończony, gdy studio zdecydowało się anulować projekt. Jego zdaniem był to ciężki czas dla DC i rozumie ich decyzję.

Liga Sprawiedliwości Legion samobójców Myślę, że to był po prostu ciężki czas dla DC.zadebiutowała w kinach i nie zrobiła tego, co chcieli.tak samo. Więc powiedziano mi, że nie chcą wydawać pieniędzy na kolejny film, z nową grupą postaci, o których nikt nie słyszał. Rozumiem to. Ale szkoda.

Filmowiec dodał jednak, że z chęcią spotkałby z Jamesem Gunnem i porozmawiał o projekcie.