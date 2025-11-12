Już nie tylko Steam Deck! Nadchodzi nowy sprzęt do grania od Valve!

fot. Valve

Reklama

Kontroler Steam został zainspirowany Steam Deckiem i zawiera wszystkie elementy niezbędne do grania w nowoczesne gry. Valve twierdzi, że kontroler ten jest wyposażony w precyzyjne drążki magnetyczne nowej generacji, pełnowymiarowe elementy sterujące, trackpady, żyroskop i spusty, a także jest kompatybilny z komputerami PC, Steam Deck, Steam Machine i Steam Frame. Według Valve, po pełnym naładowaniu można korzystać z niego nawet przez 40 godzin.

fot. Valve

Jeśli chcesz przenieść granie na telewizor, Steam Machine wydaje się być świetnym kompaktowym rozwiązaniem. Ta sześcienna kostka o boku około 15 cm działa pod kontrolą systemu SteamOS i jest przystosowana do współpracy z kontrolerem Steam. Valve twierdzi, że obsługuje ona również inne „akcesoria”, dzięki czemu może zapewnić wszechstronne wrażenia z gier komputerowych.

Urządzenie będzie dostępne w wersjach 512 GB i 2 TB – z możliwością rozszerzenia pamięci za pomocą kart microSD – a wewnątrz znajduje się procesor AMD Zen 4 6C / 12T, procesor graficzny od AMD i 16 GB pamięci RAM DDR5. Valve twierdzi, że urządzenie obsługuje gry 4K przy 60 klatkach na sekundę dzięki wykorzystaniu technologii AMD FSR z ray tracingiem.

fot. Valve

Wreszcie Steam Frame to zestaw VR, który może strumieniować gry VR i nie tylko. Zaprojektowany z myślą o komforcie i charakteryzujący się lekką konstrukcją, jest zasilany procesorem Snapdragon i działa pod kontrolą systemu SteamOS. Obsługuje również samodzielną rozgrywkę i pełną obsługę kontrolera dla gier PC VR i nie-VR.

Zestaw wyposażony jest w wyświetlacze LCD o rozdzielczości 2160 x 2160 na każde oko, oferuje pole widzenia 110 stopni, częstotliwość odświeżania 72–144 Hz, 16 GB pamięci RAM i będzie dostępny w wersjach 256 GB i 1 TB. Pojemność pamięci można również rozszerzyć za pomocą kart microSD, a kontrolery Steam Frame mają śledzenie 6-DOF, pojemnościowe czujniki dotyku, magnetyczne drążki i żywotność baterii do 40 godzin przy użyciu baterii AA.

fot. Valve

Jesteśmy bardzo zadowoleni z sukcesu Steam Deck, a wiele opinii, które otrzymaliśmy od graczy na jego temat, zachęciło nas do rozszerzenia opcji dla użytkowników Steam. Podobnie jak Steam Deck, są to urządzenia zaprojektowane do współpracy, zoptymalizowane pod kątem Steam, a jednocześnie nadal działające jako otwarte platformy

Jednym z kluczowych szczegółów, którego jeszcze nie znamy, jest cena tych urządzeń.

Steam Deck spotkał się z dobrym przyjęciem i pomógł zapoczątkować nową linię mobilnych komputerów do gier innych firm. Valve podobno pracuje nad nowym, ulepszonym modelem, który może pojawić się na rynku w 2027 roku. Rynek ten rozgrzał się ostatnio wraz z pojawieniem się urządzeń przenośnych Lenovo i MSI, a niedawno firmy Asus i Microsoft wprowadziły na rynek ROG Xbox Ally X z nowym chipem AMD Ryzen Z2 Extreme. Jeśli chodzi o konsole, Sony oferuje również PlayStation Portal, urządzenie przenośne, które strumieniuje gry z konsoli PS5 lub z chmury.