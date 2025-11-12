Już nie tylko Steam Deck! Nadchodzi nowy sprzęt do grania od Valve!

Kontroler Steam został zainspirowany Steam Deckiem i zawiera wszystkie elementy niezbędne do grania w nowoczesne gry. Valve twierdzi, że kontroler ten jest wyposażony w precyzyjne drążki magnetyczne nowej generacji, pełnowymiarowe elementy sterujące, trackpady, żyroskop i spusty, a także jest kompatybilny z komputerami PC, Steam Deck, Steam Machine i Steam Frame. Według Valve, po pełnym naładowaniu można korzystać z niego nawet przez 40 godzin.
Jeśli chcesz przenieść granie na telewizor, Steam Machine wydaje się być świetnym kompaktowym rozwiązaniem. Ta sześcienna kostka o boku około 15 cm działa pod kontrolą systemu SteamOS i jest przystosowana do współpracy z kontrolerem Steam. Valve twierdzi, że obsługuje ona również inne „akcesoria”, dzięki czemu może zapewnić wszechstronne wrażenia z gier komputerowych.
Urządzenie będzie dostępne w wersjach 512 GB i 2 TB – z możliwością rozszerzenia pamięci za pomocą kart microSD – a wewnątrz znajduje się procesor AMD Zen 4 6C / 12T, procesor graficzny od AMD i 16 GB pamięci RAM DDR5. Valve twierdzi, że urządzenie obsługuje gry 4K przy 60 klatkach na sekundę dzięki wykorzystaniu technologii AMD FSR z ray tracingiem.
Wreszcie Steam Frame to zestaw VR, który może strumieniować gry VR i nie tylko. Zaprojektowany z myślą o komforcie i charakteryzujący się lekką konstrukcją, jest zasilany procesorem Snapdragon i działa pod kontrolą systemu SteamOS. Obsługuje również samodzielną rozgrywkę i pełną obsługę kontrolera dla gier PC VR i nie-VR.
Zestaw wyposażony jest w wyświetlacze LCD o rozdzielczości 2160 x 2160 na każde oko, oferuje pole widzenia 110 stopni, częstotliwość odświeżania 72–144 Hz, 16 GB pamięci RAM i będzie dostępny w wersjach 256 GB i 1 TB. Pojemność pamięci można również rozszerzyć za pomocą kart microSD, a kontrolery Steam Frame mają śledzenie 6-DOF, pojemnościowe czujniki dotyku, magnetyczne drążki i żywotność baterii do 40 godzin przy użyciu baterii AA.
Jednym z kluczowych szczegółów, którego jeszcze nie znamy, jest cena tych urządzeń.
Steam Deck spotkał się z dobrym przyjęciem i pomógł zapoczątkować nową linię mobilnych komputerów do gier innych firm. Valve podobno pracuje nad nowym, ulepszonym modelem, który może pojawić się na rynku w 2027 roku. Rynek ten rozgrzał się ostatnio wraz z pojawieniem się urządzeń przenośnych Lenovo i MSI, a niedawno firmy Asus i Microsoft wprowadziły na rynek ROG Xbox Ally X z nowym chipem AMD Ryzen Z2 Extreme. Jeśli chodzi o konsole, Sony oferuje również PlayStation Portal, urządzenie przenośne, które strumieniuje gry z konsoli PS5 lub z chmury.
Źródło: Opracowanie własne/GameSpot