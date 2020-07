Już nie żyjesz - Netflix zamawia 3. sezon, który będzie ostatnim

fot. materiały prasowe

Już nie żyjesz to czarna komedia, która zyskała ogromną popularność na platformie Netflix. W rolach głównych wystąpili Christina Applegate, Linda Cardellini i James Marsden, którzy zyskali uznanie krytyków i widzów. W związku z tym streamingowy potentat zamówił trzeci sezon serialu, który jednocześnie będzie finałowym.

Liz Feldman ponownie obejmie funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej tej komedii. O powrocie na plan ostatniej serii mówi:

Od początku do końca Już nie żyjesz jest dokładnie takim serialem, jakim chciałam stworzyć. To był wielki dar. Opowiadanie historii o żałobie i stracie rozwinęło mnie jako artystkę oraz uzdrowiło jako człowieka. Będę na zawsze dłużna swoim partnerom w zbrodni, przyjaciółkom na całe życie, Christinie i Lindzie oraz naszym wspaniałym utalentowanym scenarzystom, obsadzie i ekipie. Jestem niezmiernie wdzięczna Netflixowi za okazane wsparcie od pierwszego dnia prac nad Już nie żyjesz i jestem podekscytowana kontynuacją tej współpracy.

Do swoich ról powrócą również Christina Applegate oraz Linda Cardellini. Aktorka wcielająca się w Jen również skomentowała decyzję Netflixa na swoim Twitterze.

Będę tęsknić za tymi paniami. Ale uważamy, że to najlepszy sposób, aby zamknąć historię tych kobiet. Dziękuję wszystkim fanom. Wrócimy do pracy, kiedy będzie to bezpieczne. Wiele miłości.

https://twitter.com/1capplegate/status/1280191232103211009

Już nie żyjesz - 2. sezon serialu dostępny jest na platformie Netflix od 8 maja. Data premiery trzeciego sezonu nie jest znana.