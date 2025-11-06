Netflix

Netflix i Sony podpisali umowę na realizację filmu K-popowe Łowczynie Demonów 2. W związku z tym kontynuacja hitu platformy streamingowej została ogłoszona z premierą planowaną dopiero na 2029 rok! Jest to efekt tego, że filmy animowane zajmują o wiele więcej czasu niż aktorskie produkcje. Potencjalna data premiery może się jednak zmienić w zależności od tego, jak sprawnie będzie prowadzony proces realizacji.

K-popowe Łowczynie Demonów 2 - kontynuacja hitu

Animacja miała premierę w Netflixie bez oczekiwań, wielkiej promocji i fanfar. Podbiła jednak serca widzów na całym świecie, stając się najpopularniejszym filmem w historii platformy streamingowej. Natomiast piosenki z tej animacji podbijały listy przebojów i mają realne szanse na nominacje do nagród Grammy.

Do tego fenomen K-popowych Łowczyń Demonów widać było również w kinach. W sierpniu oraz w październiku Netflix zorganizował w USA pokazy specjalne. W pierwszym okresie zebrano fenomenalne 18 mln dolarów w dwa dni. W okolicach Halloween osiągnięto 6 mln dolarów. To jest wyjątkowy wynik biorąc pod uwagę, że film jest cały czas dostępny w Netflixie.

Szczegóły fabuły nie są znane.