Piosenka z K-popowych łowczyń demonów nominowana do Grammy! Ma szansę na nagrodę w trzech kategoriach

fot. Netflix

Reklama

Nieważne, czy jesteście fanami K-popowych łowczyń demonów, czy jakoś ominął was ten fenomen - z pewnością przynajmniej raz usłyszeliście przynajmniej fragment piosenki Golden. Od kilku dni pojawiały się spekulacje, że singiel może zostać nominowany do nagród Grammy - i tak też się stało. Sprawdźcie, w jakich kategoriach utwór otrzymał nominację i z jakimi innymi przebojami będzie konkurował.

K-popowe łowczynie demonów - nominacje do nagród Grammy

Pierwszą kategorią jest oczywiście jedna z tych najważniejszych - Piosenka roku. Golden powalczy o ten tytuł wraz z singlami Abracadabra Lady Gagi, Anxiety Doechii, APT. Rosé w duecie z Bruno Marsem, DtMF Bad Bunny'ego, Luther Kendricka Lamara wraz z SZA, Manchild Sabriny Carpenter oraz Wildflower Billie Eilish.

Kolejna to Najlepszy występ popowy w duecie/grupie. Tutaj nominowane zostały także Defying Gravity z filmu Wicked wykonywane przez Cynthię Erivo oraz Arianę Grande, Gabriela Katseye'a, ponownie APT. oraz 30 For 30 SZA w duecie z Kendrickiem Lamarem.

Ostatnią kategorią, gdzie został nominowany hit z filmu K-popowe łowczynie demonów jest Visual Media. Tam nominowano również As Alive As You Need Me To Be (Nine Inch Nails), I Lied to You (Miles Caton), Never Too Late (Elton John, Brandi Carlile), Pale, Pale Moon (Jayme Lawson) oraz Sinners (Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis).

K-popowe łowczynie demonów 2 powstaną. Fani będą musieli długo poczekać