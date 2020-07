Kajillionaire - zwiastun artystycznej komedii z gwiazdą Westworld. Przejmujące życie oszustów

fot. materiały prasowe

Kajillionaire to opowieść o oszustach Theresie (Debra Winger) i Robercie (Richard Jenkins), którzy poświęcili 26 lat, by wyszkolić swoja córkę o imieniu Old Dolio (Evan Rachel Wood). Nauczyli ją oszukiwać, kraść i wykorzystywać każdą nadarzającą się okazją. Podczas nowego oszustwa, wciągają nieznajomą (Gina Rodriguez) w swój plan, ale ta decyzja wywróci ich życie do góry nogami.

Komediodramat był wyświetlany na festiwalu w Sundance, na którym zebrał dobre recenzje. Według rottentomatoes.com ma 92% pozytywnych opinii na bazie 24 recenzji. Za kamerą stoi Miranda July, która jest też autorką scenariusza.

Kajillionaire - premiera w amerykańskich jest planowana na 18 września. Data w Polsce nie jest znana.