Co dalej z Kamalą Khan w MCU? Producentka zdradza swoją wizję

Kamala Khan/Ms Marvel zadebiutowała w MCU w dedykowanym serialu w 2022 roku. Pojawiła się także na pierwszym planie filmu kinowego The Marvels, który nie został jednak najlepiej oceniony przez fanów. Na temat powrotu bohaterki krąży wiele teorii - sugeruje się, że założy ona własną grupę superbohaterów (która pojawiłaby się w Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars). W serialu Daredevil: Odrodzenie pojawia się ojciec Kamali, Yusef, który opowiada, że jego córka odwiedza przyjaciół w Los Angeles - mogą być to inni superbohaterowie.

Producentka wykonawcza Ms. Marvel, Sana Amanat, zasugerowała, jaka przyszłość czeka bohaterkę w MCU w wywiadzie dla TV Line.

O Boże, mam nadzieję, że wkrótce! Wszyscy w Marvelu ją uwielbiamy i rozmawialiśmy o tym… Miejmy nadzieję, że wkrótce pojawią się plany, ale na razie wszystko jest bardzo, bardzo niepewne. Mam nadzieję, że The Marvels nie będzie ostatnim, co z nią zobaczymy.

Podczas Dublin Storyhouse reżyserka Marvels, Nia DaCosta ujawniła, że film nie był odzwierciedleniem jej pierwotnej wizji. Przyznała, że reżyserowanie filmu Marvela było jej wymarzonym projektem do realizacji, bowiem od dziecka była wielką fanką komiksów. W rzeczywistości okazało się, że musiała "wkroczyć w pewien system" i "poddać się temu procesowi". Wspomniała, że musiała trzymać się określonych terminów i ustalonych wcześniej rzeczy.

Sposób, w jaki tworzone są te filmy jest zupełnie inny, niż to, jak ja idealnie bym go zrobiła, więc po prostu trzeba było się temu poddać i liczyć na najlepsze. Tym razem najlepsze się nie wydarzyło, ale w pewnym momencie musisz zaufać machinie.

To było interesujące, bo w pewnym momencie pomyślałam: "Okej, to nie będzie film, który zaproponowałam ani nawet jego pierwsza wersja, którą nakręciłam". Zrozumiałam więc, że to już tylko doświadczenie, lekcja i coś, co naprawdę wzmacnia cię jako reżysera, jeśli chodzi o umiejętność poruszania się w tej branży.