Kang Zdobywca będzie żartować w MCU? Aktor ma złą wiadomość dla fanów

fot. materiały prasowe

Jonathan Majors wciela się w Kanga Zdobywcę, czyli nowego głównego antagonistę całego MCU, a ściślej Sagi Multiwersum, która będzie opowiadana aż do Avengers 6. Aktor w rozmowie z Total Film omawiał swoją postać i zdradził dość interesujące informacje na jego temat.

Kang Zdobywca na poważnie

MCU czasem jest krytykowane za to, że superbohaterowie i złoczyńcy często rzucają żartami podczas walk. Kang nie będzie jedną z takich postaci. Według Jonathana Majorsa jest on osobą, która nie żartuje.

- Nie ma w nim frywolności. Kang jest postacią bardzo oszczędną w działaniach. Rozumie energię, czas i co trzeba zrobić, aby przetrwać. Nie cierpi głupców. Co samo w sobie jest interesujące, a nie chcę niczego brzydkiego powiedzieć o Ant-Manie, ale on jest żartownisiem. Jest zabawnym gościem. Masz tutaj Scotta Langa w starciu z Kangiem Zdobywcą, który nie żartuje. On ma poczucie humoru i to odkryjesz, ale on nigdy nie żartuje.

Ant-Man i Osa: Kwantomania

Ant-Man 3 - spot

W nowym spocie Kang pyta Ant-Mana, czy już go wcześniej nie zabił. Odwołuje się do multiwersum i starć z alternatywnymi wersjami superbohaterów.

Ant-Man 3 - premiera w kinach już 17 lutego 2023 roku.